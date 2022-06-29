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سويسرا

مونديال 2022: منظمة الصحة العالمية تثق في قطر لإدارة مخاطر وباء كوفيد

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
قطر والتحضيرات لاحتضان كأس العالم 2022
قطر والتحضيرات لاحتضان كأس العالم 2022   -   حقوق النشر  Malak Harb/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

أعربت منظمة الصحة العالمية عن ثقتها في الإجراءات، التي ستتخذها دولة قطر لإدارة المخاطر المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" بنجاح خلال استضافتها نهائيات كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الحالي.

وأوضح مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل ريان أنه لن يكون هناك سبب للاعتقاد بأن مخاطر تفشي الوباء ستكون خلال تنظيم كأس العالم في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين، أعلى مما كانت عليه أثناء الأحداث الكبرى الأخرى التي جرت في أمان تام في هذه الأشهر الأخيرة.

وقال خلال مداخلة مباشرة على صفحة منظمة الصحة العالمية على فيسبوك: "التجمعات الجماهيرية المُدارة والمُخطط لها يمكن أن تجري بكل أمان".

وأضاف "بصفتنا منظمة الصحة العالمية، نعمل عن كثب مع السلطات القطرية في هذا الشأن، وإذا لزم الأمر نقدم لهم المشورة حول كيفية تنظيم كأس العالم بطريقة آمنة. استثمرت سلطات الصحة العامة في قطر بشكل كبير في إدارة الصحة العامة في إطار كأس العالم".

سيتم بيع ما مجموعه مليوني تذكرة، إضافة إلى مليون تذكرة أخرى مخصصة للرعاة والاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتستعد العاصمة القطرية الدوحة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.4 مليون نسمة، لتدفق مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم لحضور النهائيات التي ستنطلق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر بمشاركة 32 منتخبا حتى 18 كانون الأول/ديسمبر.

المصادر الإضافية • أ ف ب