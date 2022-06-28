شاهد: جولة في غرف فنادق ما زال 100 ألف منها لم يحجز بعد لأيام المونديال في قطر

أكّد مدير قسم السكن في اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة القدم في قطر عمر الجابر الثلاثاء، أن الحجوزات لم تكتمل بعد في الفنادق والغرف المخصصة للمشجعين وأنها قد تصل لذروتها في أيلول/سبتمبر.

وفيما تطرح أسئلة حول أعداد الغرف المتاحة في الإمارة الصغيرة خلال البطولة، التي تستمر من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر، قال الجابر إن عدد الحجوزات يبلغ "أكثر من 250 ألفا"، وتابع القول: "إن هناك أكثر من 100 ألف غرفة متاحة حاليا" لكن هذا العدد يجب أن يصل في نهاية المطاف إلى "130 ألفا أو 140 ألفا".

وعادة ما يحجز المشجعون أماكن إقامتهم بأنفسهم، لكن نظرًا لصغر حجم قطر وقدرتها الفندقية المحدودة، يتم تقديم معظم أماكن الإقامة على منصة رسمية محجوزة لحاملي التذاكر ويديرها منظمو البطولة.

وبينما اضطرت البلاد إلى بناء العديد من المساكن الدائمة والموقتة لمونديال 2022، قال الجابر إنّ 85% من المواقع قد اكتملت وأن آخرها سيكون "في نهاية آب/أغسطس".

وبحسب الجابر، سيتم إغلاق قطر أمام الزوار الذين لا يحملون تذاكر المباريات. وبعد مرحلتي البيع الأوليين، بلغ عدد التذاكر المباعة 1,2 مليون تذكرة.