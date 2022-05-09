الغزو الروسي لأوكرانيا.. وصول من تم إجلاؤهم من آزوفستال إلى زابوريجيا وتحركات دبلوماسية حثيثة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن نحو 60 شخصا كانوا يحتمون بمدرسة بقرية بيلوهوريفكا بشرق روسيا قتلوا في قصف روسي.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "نتيجة ضربة روسية لبيلوهوريفكا في منطقة لوجانسك، قتل حوالي 60 شخصا من المدنيين الذين اختبأوا في المدرسة، اتقاء للقصف".

في وقت سابق، قال حاكم منطقة لوجانسك إن حوالي 90 شخصا كانوا يحتمون بالمدرسة.

من جهة أخرى قالت أوسنات لوبراني منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا إن قافلة من الحافلات تقل أشخاصا جرى إجلاؤهم من جنوب شرق أوكرانيا، منهم نحو 40 مدنيا كانوا يتحصنون في منطقة مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول المحاصرة، وصلت يوم الأحد إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وأضافت لوبراني أن ثماني حافلات وصلت إلى المدينة، مشيرة إلى أنه تم انقاذ 40 من مصنع الصلب من إجمالي 174 شخصا كانوا على متن الحافلات.

وقالت المسؤولة في بيان إن عمليات الإجلاء رفعت عدد من تم إجلاؤهم من المنطقة في الأيام العشرة الماضية إلى أكثر من 600.

وأضافت "لكن عملنا لم ينته بعد... تدرك الأمم المتحدة أن العشرات ممن أرادوا الانضمام إلى قوافل الإجلاء خلال الأيام الماضية لم يتمكنوا من ذلك".

وتابعت القول "سنواصل حوارنا مع طرفي الصراع للتأكد من أن أولئك الذين يريدون المغادرة لديهم الضمانات للقيام بذلك في أمان وفي الاتجاه الذي يختارونه".

سياسياً سجلت العاصمة الأوكرانية كييف حضوراً لافتاً لزعماء وشخصيات سياسية، منها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو و رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس التي وصلت إلى كييف يوم الأحد لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وإجراء محادثات سياسية، وكذلك السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن.

السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن تزور مجمعاً للاجئين الأوكران في سلوفاكيا، 8 مايو 2022 AP Photo

فيما يلي آخر تطورات الأزمة الأوكرانية:

الأمين العام للأمم المتحدة يصف القصف الروسي لمدرسة أوكرانية بأنه "مروع"

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"المروّع" قصف مدرسة في الشرق الأوكراني أوقع 60 قتيلا وفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وطالب بحماية المدنيين، وفق ما صرّح الأحد المتحدث باسمه.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "القصف الذي استهدف في السابع من أيار/مايو مدرسة في بيلوغوريفكا في أوكرانيا حيث لجأ كثر بحثا عن ملاذ من المعارك الدائرة مروع".

وتابع "يجدد غوتيريش التأكيد على وجوب حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في زمن الحرب". وأشار إلى أن هذا الهجوم "يذكر مرة جديدة بأن في هذه الحرب وفي كثير من النزاعات، المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر".

بوريل: الاتحاد الأوروبي يجب أن يصادر احتياطيات روسيا لإعادة بناء أوكرانيا

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقابلة أجرتها معه صحيفة فايننشال تايمز إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرس مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.

جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي AP Photo

حظر أمريكي على التأشيرات يستهدف متهمين في عمليات القتل في بوتشا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إن حظر التأشيرات الجديد الذي فرضته الولايات المتحدة على أكثر من 2600 مسؤول عسكري من روسيا وبيلاروس يشمل عسكريين يُعتقد بأنهم شاركوا في عمليات ببلدة بوتشا الواقعة خارج كييف، حيث تواجه القوات الروسية اتهامات بإعدام سكان.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تطبيق سياسة جديدة لقيود التأشيرات تستهدف القوات الروسية والمتحالفة معها في أوكرانيا، وقالت إنها فرضت حظرا على 2596 من أفراد الجيش الروسي و13 مسؤولا عسكريا من روسيا البيضاء. ويسري حظر التأشيرات على المسؤولين وأفراد أسرهم فقط.

وجاء حظر التأشيرات وسط سلسلة من العقوبات الأمريكية الجديدة بعد أن التقى الرئيس جو بايدن وزعماء آخرون من مجموعة السبع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد وتعهدوا بفرض مزيد من العزلة على روسيا واقتصادها.

روسيا تقول إنها دمرت أسلحة قدمتها أمريكا لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد إن صواريخها عالية الدقة دمرت أسلحة وعتادا عسكريا أمدت به الولايات المتحدة ودول غربية لم تذكرها بالاسم القوات الأوكرانية، وذلك في محطة للسكك الحديدية بالقرب من بلدة سوليدار.

وأضافت الوزارة أنها دمرت ستة مستودعات لتخزين الصواريخ وأسلحة المدفعية في مناطق لوجانسك ودونيتسك وخاركيف، بينما أسقطت دفاعاتها الجوية طائرة حربية أوكرانية من طراز سوخوي-25.

شولتس يقول إن بوتين لن يفوز في حربه

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس التضامن مع أوكرانيا في حربها لصد الغزو الروسي، وذلك في خطاب بثه التلفزيون إلى الأمة يوم الأحد بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال شولتس "بوتين لن ينتصر في هذه الحرب. أوكرانيا ستتحمل".

وأضاف أن موعد حلول الذكرى له معنى خاص هذا العام، مع خوض أوكرانيا وروسيا، اللتين كانتا في يوم من الأيام ضحيتين لألمانيا النازية، حربا بدأتها روسيا.

وقال شولتس إن ألمانيا ستقدم لأوكرانيا مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية. وأكد أيضا أنه لن يكون هناك سلام تمليه روسيا، مكررا تصريحات أدلت بها أيضا رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس في وقت سابق يوم الأحد.

المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة متلفزة AP Photo

بريطانيا ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا

أعلنت بريطانيا يوم الأحد أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا وروسيا البيضاء في حزمة جديدة من العقوبات تستهدف تجارة بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني (2.10 مليار دولار) قالت إن الغرض منها هو زيادة إضعاف آلة الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت بريطانيا إنه سيتم رفع رسوم الاستيراد على مجموعة من المنتجات بنسبة 35 نقطة مئوية، بينما ستحظر أيضًا صادرات سلع مثل الكيماويات والبلاستيك والمطاط والآلات إلى روسيا بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه استرليني (310 ملايين دولار).

وقالت إن حكومة المملكة المتحدة ستسن قانونا بشأن العقوبات الجديدة في الوقت المناسب.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن بضائع بأكثر من أربعة مليارات جنيه استرليني ستخضع لعقوبات الاستيراد والتصدير، مما "يلحق ضررا كبيرا بجهود بوتين الحربية".

ترودو يعلن عن تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة خلال زيارته إلى كييف

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تزويد أوكرانيا بأسلحة وعتاد جديد يوم الأحد بعد زيارة لم يعلن عنها مسبقا للعاصمة كييف.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كندا ستفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات روسية فيما يتصل بغزو موسكو لأوكرانيا.

وتابع رئيس الوزراء الكندي "نفرض عقوبات جديدة على 40 روسيا وخمسة كيانات وأثرياء روس وأعوان مقربين من النظام في قطاع الدفاع، وجميعهم متواطئون في حرب بوتين"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترودو إن كندا ستعاود فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية.

كما قدمت كندا 25 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ضمن الجهود المبذولة لدعم الأمن الغذائي، وستزيل الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأوكرانية إلى كندا للعام المقبل.

ترودو وزيلينسكي في كييف AP Photo

قادة مجموعة السبع يتعهدون بفرض مزيد من العزلة الاقتصادية على روسيا

قال زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بيان مشترك يوم الأحد إنهم سيزيدون عزلة روسيا الاقتصادية "ويصعدون" حملتهم ضد النخب الروسية التي تدعم الرئيس فلاديمير بوتين.

وبعد لقاء عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال القادة إنهم سيقطعون خدمات رئيسية تعتمد عليها روسيا مما يزيد من عزلة "كل قطاعاتها الاقتصادية".

كما تعهدوا بالتوقف تدريجيا عن الاعتماد على الطاقة الروسية بأساليب منها حظر واردات النفط الروسي.

وأضاف البيان "سنواصل حملتنا ونصعدها ضد النخب المالية وأفراد أسرهم الذين يدعمون الرئيس بوتين في مجهوده الحربي ويبددون موارد الشعب الروسي".

وكشفت الولايات المتحدة يوم الأحد عن عقوبات على ثلاث محطات تلفزيونية روسية، وحظرت تقديم الأمريكيين لخدمات محاسبية واستشارية للروس، وفرضت عقوبات على مسؤولين تنفيذيين من جازبروم بنك، ضمن إجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.