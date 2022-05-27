الخطوط الجوية القطرية تدعو إلى حلّ النزاع مع ايرباص ودّياً وخارج المحاكم

دعا أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية الخميس إلى تسوية تفاوضية للنزاع القضائي المرير مع شركة إيرباص بشأن طائرات يشوبها خلل في طلاء أسطحها الخارجية.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد طلبت من المحكمة العليا في لندن تعليق إلغاء شركة إيرباص طلبية شراء 50 طائرة من طراز "ايه 321" ذات ممرّ واحد، تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار.

تدهور الأسطح الخارجية لبعض الطائرات من طراز "ايه 350"

ومنذ أشهر، دخلت الخطوط الجوية القطرية في نزاع مع شركة إيرباص حول تدهور الأسطح الخارجية لجسم الطائرة في بعض طائراتها العريضة من طراز "ايه 350".

وقال الباكر لصحفيين على هامش مؤتمر صحفي حول التحضيرات لكأس العالم 2022 في قطر، في تعليق نادر حول القضية "كل شراكة لها نزاعات وآمل فقط أن يتم حل هذا النزاع خارج المحاكم".

من جهتها قالت إيرباص في بيان إنّه: "يمكن للقضية الآن أن تتقدّم بسرعة للتركيز على الموضوع الرئيسي، ألا وهو التصريحات الكاذبة التي أدلت بها الخطوط الجوية القطرية بشأن سلامة طائرات إيه 350 وصلاحيتها للطيران، والتي سنواصل الدفاع عنها".

وشدّدت إيرباص في بيانها على أنّها "تفضّل حلّاً ودّياً" لهذا النزاع.

وأدّى النزاع إلى قيام شركة الطيران، وهي إحدى "أكبر ثلاث" شركات طيران في الخليج، بإيقاف 23 طائرة عن العمل وعدم قبول مزيد من عمليات التسليم من الشركة الأوروبية حتّى حلّ المشكلة.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية على شركة إيرباص بشأن هذه القضية أمام المحكمة العليا في لندن في كانون الأول/ديسمبر الماضي حيث دافعت إيرباص بقوة عن "ايه 350" ضد أي تلميحات الى أن الطائرة ليست آمنة.

وأوقفت هيئة الطيران المدني في قطر الطائرات، معتبرةً أن الشبكة المعدنية تحت الطلاء تشكّل خطرًا على السلامة، إلّا أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رأت أنّ المشكلة المتعلقة بالطلاء "لا تأثير لها على صلاحية طيران أسطول ايه 350".