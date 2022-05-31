لافروف إلى الرياض الأربعاء للقاء وزراء خارجية دول الخليج

قال مسؤولان خليجيان يوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء حيث سيلتقي بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن من المتوقع أن يلتقي لافروف بوزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

ولم يتضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع، لكن المسؤولين قالا إن الوزراء الخليجيين الستة سيعقدون أيضا اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق يوم الأربعاء دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.