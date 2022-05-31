عضو في البرلمان الروسي يقترح خطف وزير دفاع من حلف شمال الأطلسي

اقترح عضو كبير في البرلمان الروسي خطف وزير دفاع بإحدى دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا ونقله إلى موسكو لاستجوابه بخصوص "الأوامر" التي أعطاها الغرب لكييف.

وقال أوليغ موروزوف، الذي انتخب في البرلمان الروسي لأول مرة في 1993 والعضو في حزب روسيا الموحدة، إن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تشكل تهديداً مباشراً لروسيا وقد يتطلب الأمر مراجعة موسكو لأهدافها العسكرية.

وأضاف في برنامج (60 دقيقة) على قناة روسيا 1 الحكومية في وقت متأخر يوم الاثنين "كما تعلمون مخطط خيالي أفكر فيه... في المستقبل القريب في مرحلة ما سيذهب وزير حربية من إحدى دول حلف شمال الأطلسي بالقطار إلى كييف للحديث مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي".

وتابع "لكنه لن يصل إلى هناك وسيستيقظ في مكان ما في موسكو".

وسألته مقدمة البرنامج أولغا سكابييفا، وهي واحدة من الصحفيين الموالين للكرملين في التلفزيون، "هل تعني أن نخطفهم؟".

ورد عليها "نعم. وعندها سنعرف من أعطى أي أمر لمن، من المسؤول عن ماذا تحديداً".

ولم يتسن التواصل مع موروزوف وسكابييفا للحصول على تعقيب.

وزار عدد من السياسيين الغربيين كييف لإبداء الدعم لأوكرانيا ومنهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي زار أوكرانيا في نيسان/ أبريل مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.