ترحيل أسرة أردنية من الكويت بعد قضاء أفرادها شهرين على شاطئ البحر

ذكرت صحيفة "المجلس" الكويتية، الإثنين، أن وزارة الداخلية قررت إبعاد أسرة أردنية كان ينام أفرادها على شاطئ منذ أكثر من شهرين بسبب عدم حصولهم على مسكن أو مصدر رزق.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الأب والأم فقدا عملهما في إحدى مؤسسات القطاع الخاص بسبب وباء كورونا ولم يصبحا قادرين على دفع إيجار المنزل، وهو ما دفعهما إلى افتراش الشاطئ رفقة أطفالهما الأربعة (7 و5 و3 سنوات، فضلا عن رضيع لم يكمل عامه الأول).

تساءل نشطاء على مواقع التواصل عن دور سفارات الوافدين العرب ومدى مساعدتهم في حل مشاكلهم وأزماتهم في دول المهجر، مطالبين الجهات المختصة بالبحث عن حقيقة الأمر.

وأفاد موقع صحيفة "الرأي" الكويتية أن بعض رواد شاطئ منطقة الشويخ قدموا للأسرة المساعدة وجلبوا لها الطعام والشراب.

واتخذت السلطات الكويتية قرار ترحيل الأسرة إلى بلدهم الأردن بشكل فوري بعد أن عثرت عليهم دورية من أمن محافظة العاصمة في المنطقة وأخذتهم إلى مخفر الشرطة.