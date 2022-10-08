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الكويت

أمير الكويت يصل إلى إيطاليا لاستكمال فحوص طبية

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بقلم:  يورونيوز
Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
Copyright 2020 The AP. All rights reserved.   -   حقوق النشر  Jaber Abdulkhaleg/

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية يوم السبت أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وصل إلى إيطاليا "لاستكمال فحوص طبية معتادة‭‭‭"‬‬‬.

وتقلد الأمير السلطة في الكويت في العام 2020 بعد وفاة أخيه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وقد  أدى الأمير اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30  من شهر سبتمبر أيلول من العام 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.

وكان أمير الكويت الحالي، البالغ من العمر 85 عاما، سمي وليا للعهد في 7 من شهر فبراير شباط من العام 2006، خلال إمارة الشيخ صباح الأحمد، وفي 20 من شهر فبراير شباط من العام نفسه بايعه مجلس الأمة بالإجماع لتولي المنصب.

المصادر الإضافية • رويترز