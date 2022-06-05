رولان غاروس: نادال يُتوج للمرة الـ 14 ويرفع عدد القابه في الـ "غراند سلام" إلى 22

أحرز الاسباني رافايل نادال، المصنف خامساً، الأحد لقبه الرابع عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، معززاً رقمه القياسي في الـ "غراند سلام" مع 22 لقباً وبات أكبر لاعب سناً يُتوج في باريس.

وسحق نادال ابن الـ 36 عاماً منافسه النروجي كاسبر رود الثامن 6-3 و6-3 و6-صفر، محققاً لقبه الـ 14 القياسي الاسطوري بعد 17 عاماً من باكورة انتصاراته في رولان غاروس في عام 2005 في سن الـ 19 عاماً.

ولم يمنح نادال منافسه النرويجي أي فرصة في المجموعة الثالثة، وكسر إرساله ثلاث مرات متتالية ودون أن يخسر أي شوط ليؤكد من جديد أنه ملك الملاعب الرملية

وتقدم نادال بفارق لقبين كبيرين عن مطارديه المباشرين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.

ورغم تقدمه في السن والإصابة المزمنة التي عانها منها في العامين الأخيرين في قدمه، أكد "الماتادور" الاسباني الذي انفرد بداية العام بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، أنه "ملك" رولان غاروس من دون منازع.