ألكاراس يحرز لقب فلاشينغ ميدوز ويصبح أصغر مصنف أول عالمياً في التاريخ

بعمر التاسعة عشرة، أحرز الاسباني اليافع كارلوس ألكاراس أول لقب كبير في مسيرته، وذلك بعيد تتويجه الأحد في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب فلاشينغ ميدوز، ليُصبح أصغر مصنف أول عالمياً في التاريخ. وتفوّق اللاعب الموهوب البالغ من العمر 19 عاماً و4 أشهر و6 أيام على النرويجي كاسبر رود 6-4 و2-6 و7-6 (7-1) و6-3 في نهائي فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم.

أصبح ألكاراس أوّل مراهق يحرز لقب بطولة كبرى منذ فوز مواطنه رافايل نادال في رولان غاروس في عام 2005 والأصغر الذي يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت (20 عاماً و9 أشهر) في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. كما أصبح اللاعب، الذي ضرب 55 كرة فائزة و14 إرسالاً ساحقاً، واستهل البطولة في المركز الرابع عالمياً، أصغر متوّج في نيويورك منذ الأميركي بيت سامبراس في عام 1990.

قال ألكاراس الذي فرض موهبته، قوته البدنية المتفجّرة بالإضافة إلى رشاقته بالقرب من الشبكة "حلمت بهذا الأمر منذ طفولتي، أن أتصدر التصنيف العالمي، أن أتوّج في بطولة كبرى...عملت جاهداً لهذا الشيئ. يصعب علي الكلام الآن، المشاعر جياشة". وتابع صاحب 51 فوزاً هذا الموسم: "لا زلت بعمر التاسعة عشرة، وكل القرارات الكبرى اتخذها فريقي وعائلتي. هذا شيئ مميز لي".

وكانت بطولة مرهقة لألكاراس، الذي حطّم الرقم القياسي لأطول وقت في الملعب خلال بطولة كبرى واحدة بزمن 23 ساعة و40 دقيقة، متخطياً رقم 23 ساعة و21 دقيقة الذي كان يحمله الجنوب إفريقي كيفن أندرسون عندما حلّ وصيفاً لويمبلدون 2018.

في المقابل، كانت الخسارة الثانية في نهائي بطولة كبرى لرود هذا الموسم، بعد سقوطه أمام نادال في رولان غاروس، فيما كان يسعى أيضاً لتصدر التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

قال النرويجي: "كانت أمسية اليوم هامة بالنسبة لكارلوس وأنا. أدركنا ما هو على المحك وأعتقد أنه من المناسب أن يكون المتأهلان إلى النهائي في المركزين الأول والثاني عالمياً". وتابع: "سأتابع مطاردة التصنيف وإحراز أول لقب كبير في مسيرتي".

وسارع المخضرم نادال، بطل 22 دورة كبرى، لتهنئة مواطنه، الذي يُعتبر الأوفر حظاً لخلافته على عرشه، مغرّداً "تهانينا كارلوس ألكاراس لأول لقب كبير والمركز الاول عالمياً، في ذروة موسمك الرائع، وأنا متأكد من انه سيكون أكثر من ذلك بكثير".

روح رياضية

ومع إغلاق سقف ملعب أرثر آش المكتظ بـ 24 ألف متفرّج، وقفت الجماهير قبل انطلاق المباراة النهائية دقيقة صمت، في الذكرى الحادية والعشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر. وأنقذ اللاعبان كرات مبكرة لكسر الإرسال، قبل أن يحسم ألكاراس كسر الارسال الوحيد في المجموعة الأولى ويتقدّم 3-1.

خسر رود المجموعة، لكنه تفوّق بالروح الرياضية عندما تنازل عن كرة احتسبها الحكم لمصلحته، ارتطمت مرتين على الأرض أمامه في الشوط الثامن، ليفقد النقطة عندما كان متأخرا 3-4.

في المجموعة الثانية، أهدر ألكاراس، الذي استهل المباراة وهو يتقدّم على رود 2-صفر في المواجهات المباشرة، كرة لكسر الإرسال (2-2). دفع الثمن لتقدّم رود 4-2، ثم المعادلة بمجموعة لواحدة.

تقدّم الإسباني سريعاً 2-صفر في الثالثة، لكن رود البالغ 23 عاماً ردّ وحصل على فرصتين لحسمها في الشوط الثاني عشر الذي دام 11 دقيقة إلا أن ألكاراس ضرب كرات طائرة دقيقة أنقذته. وحسم الاسباني الشوط الفاصل أو الـ "تاي بريك" الأول في هذه الدورة في ظلّ كرات استعراضية ألهبت حماسة المتفرجين، ليتفوق بشكل واضح في المجموعة الرابعة 6-3.، منهياً المباراة بثلاث ساعات و20 دقيقة.

ارتمى أرضا بعد فوزه وسارع إلى تسلّق مقصورة فريقه ومعانقة مدربه ومواطنه خوان كارلوس فيريرو الذي تصدر التصنيف العالمي في أيلول/سبتمبر عام 2003.

وكان ألكاراس تفوّق على الكرواتي مارين تشيليتش بخمس مجموعات في الدور الرابع، ومثلها على الإيطالي يانيك سينر في ربع النهائي الذي انقذ أمامه كرة لحسم المباراة ثم الأميركي فرانسيس تيافو في نصف النهائي.

وعلّق كارلوس ألكاراس على هذا الأمر: "لا وقت لديك لتتعب في الأدوار الأخيرة من البطولات الكبرى أو في أي دورة. يجب أن تكون جاهزاً، وتقدّم كل ما تملك". وأصبح ألكاراس رابع اسباني يتبوأ صدارة التصنيف العالمي، بعد فيريرو، كارلوس مويا ونادال.