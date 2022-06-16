شاهد: مسعفون أوكرانيون يتحدون القصف في مدينة سلافيانسك الخالية

تتحدى أطقم الإسعاف الأولي القصف المتواصل لإنقاذ الجنود الجرحى، في مدينة سلافيانسك والتي أصبحت شبه خالية من السكان بعد أشهر من القصف والقتال.

ووفقًا للمسؤولين الأوكرانيين تعاني القوات والجيش الأوكراني خسائر فادحة تتراوح إلى 100 قتيل عسكري يوميا إضافة إلى 500 إصابة يومية في المتوسط.

ويقول "سيث" وهو طالب طب ومتطوع في جهود الإسعاف بالحرب، إن معظم الإصابات ناتجة عن مدفعيات "تذكرنا بالحرب العالمية الأولى".

وتظهر اللقطات المصورة كيف يختبأ الفريق المسعف برفقة مصاب تحت الأشجار لتجنب استهدافهم من قبل الطائرات الروسية بدون طيار.

ويقول "فان دام"، المكلف بحماية المسعفين، لوكالة فرانس برس، روسيا لا تكترث عند استهداف أي شيء بما في ذلك سيارات الإسعاف.