مصدر أميركي يقول إن بايدن سيسافر إلى السعودية الشهر المقبل

ذكر مصدر مطلع يوم الأحد، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجه إلى السعودية وإسرائيل الشهر المقبل وأن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن الزيارة هذا الأسبوع.

وقال المصدر إن زيارة بايدن للسعودية، التي من المتوقع أن تتم في منتصف يوليو تقريبا، قد تشمل لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أنه يجري التخطيط لزيارة بايدن إلى إسرائيل والسعودية. وقال المتحدث "ليس لدينا تفاصيل أخرى نؤكدها بشأن الرحلة ولكننا سنعلن بمجرد توافر تفاصيل".

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن يشعر أن ولي العهد "منبوذ" لدوره في قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا عام 2018.

وأدى مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول إلى تشويه صورة بن سلمان كإصلاحي. ونفت الحكومة السعودية أي دور له في تلك الجريمة.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع السعودية في وقت يحاول فيه بايدن إيجاد سبل لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وقُتل الصحفي البالغ 59 عاما والذي كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 في عملية قطّعت فيها أوصاله أحدثت صدمة في العالم.

وخلصت منظمة العفو الدولية، في تقرير لأمينتها العامة أنييس كالامار حققت فيه في عملية القتل عام 2019 عندما كانت مقررة خاصة للأمم المتحدة، ومؤلف من 101 صفحة إلى وجود "أدلة موثوقة" على علاقة الأمير محمد بن سلمان بعملية القتل ومحاولة التغطية عليها.

وحكم بالإعدام على خمسة أشخاص في المملكة على خلفية مقتل خاشقجي. لكن في أيلول/سبتمبر 2020، أصدرت محكمة في الرياض أحكاما نهائية في القضية قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام الإعدام بعد إجراءات قضائية سرية.