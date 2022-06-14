شاهد: تضرر مستشفى للأطفال جراء القصف في دونيتسك

لحقت أضرار بمستشفى للولادة في دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون حسبما أظهرت الكوادر الطبية فيها بسبب ما قالوا إنه قصف.

وقال ديمتري بيسونوف، نائب المدير العام للمركز الطبي، إن القصف دمر سقف ونوافذ البناية.

وأضاف بيسونوف أن هناك خطرا حقيقيا على حياة الأطفال الذين كانوا على أجهزة الإنعاش في المستشفى ولا يمكن نقلهم إلى الطابق السفلي.

قال الانفصاليون المدعومون من روسيا والذين يسيطرون على مدينة دونيتسك، يوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية قصفت سوقًا في العاصمة الإقليمية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 18 آخرين.

كان هذا أعنف قصف للقوات الأوكرانية منذ عام 2015، بحسب وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي.

ضغطت القوات الروسية بشدة في الأسابيع القليلة الماضية للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية في أوكرانيا، المتاخمة لروسيا والتي تتكون من منطقتي لوغانسك ودونيتسك، حيث تمثل القلب الصناعي للبلاد.

إذا انتصرت روسيا في معركة دونباس، فسيعني ذلك أن أوكرانيا ستخسر ليس فقط الأرض ولكن ربما الجزء الأكبر من قواتها العسكرية الأكثر قدرة، مما يفتح الطريق أمام موسكو للاستيلاء على المزيد من الأراضي وإملاء شروطها على كييف.

قد يؤدي الفشل الروسي إلى تمهيد الطريق لهجوم مضاد أوكراني.