الغزو الروسي لأوكرانيا.. أوربان: حظر الغاز الروسي سيدمر الاقتصاد الأوروبي

قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الجمعة إن مدينة ماريوبول الواقعة في جنوب أوكرانيا مهددة بانتشار مرض الكوليرا نظرا لأن الخدمات الطبية توشك على الانهيار على الأرجح.

وأضافت الوزارة في بيان على تويتر أنه من المحتمل أيضا حدوث نقص شديد في الأدوية في خيرسون.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جنوده "يقاومون" في سيفيرودونتسك حيث تتواصل معارك في الشوارع ضد القوات الروسية للسيطرة على المدينة الاستراتيجية الأساسية للتحكم بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب في وقت متقدّم الخميس إن "سيفيرودونتسك وليسيتشانسك ومدنا أخرى في دونباس يعتبرها المحتلون الآن أهدافا لهم ما زالت صامدة".

من جهته، أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي الجمعة عبر تلغرام أن "قصر الجليد" الذي يعد من المواقع الرمزية في المدينة، دمر في حريق نجم عن قصف روسي