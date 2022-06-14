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أوكرانيا

غزو أوكرانيا: الانفصاليون يعلنون مقتل خمسة في هجمات أوكرانية في دونيتسك

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
آثار قصف في مدينة دونيتسك
آثار قصف في مدينة دونيتسك   -   حقوق النشر  AFP

أعلنت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا أنّ القوات الموالية لكييف شنّت الإثنين قصفاً "مكثّفاً" على مدينة دونيتسك أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح.

وأفاد مسؤولون انفصاليون ووكالات أنباء روسية بوقوع عدة ضربات بالمدفعية الأوكرانية، بما يشمل قصف سوق. وذكرت وكالات الأنباء الروسية في وقت لاحق أن قذيفة سقطت على مستشفى للولادة في مدينة دونيتسك، مما أدى إلى اندلاع حريق ودفع الموظفين إلى نقل المرضى إلى الطابق السفلي.

ولم يصدر تأكيد مستقل لأي من تلك الهجمات، ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كانت قد حدثت أم لا. ولم يصدر رد فعل فوري من كييف على التقارير.

وقالت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء إن مسؤولين انفصاليين أبلغوا عن مقتل خمسة. وتعهد الزعيم الانفصالي في دونيتسك، دينيس بوشلين، بحشد المزيد من القوات الروسية لمواجهة أوكرانيا.

ويشهد شرق أوكرانيا اشتباكات عنيفة بين الجيش الأوكراني من جهة والقوات الروسية مدعومة من الانفصاليين من جهة أخرى. وتدور أعنف المعارك حالياً في مدينة سيفيرودونيتسك التي تقع شمال دونيتسك على بُعد حوالي 150 كيلومتراً.