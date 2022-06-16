فيديو: التشيك تريد بدء رئاستها للاتحاد الأوروبي بقمة "إعادة إعمار" أوكرانيا

أعلن بيتر فيالا، رئيس الوزراء التشيكي الأربعاء أنّ بلاده ستضع نصب عينيها حين ستتولّى في الأول من تمّوز/يوليو المقبل الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي تنظيم قمّة "لإعادة إعمار" أوكرانيا وإعداد خطة مارشال لهذا البلد.

وقال فيالا للصحفيين: "نأمل تنظيم قمّة حول إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع خطة مارشال لأوكرانيا، بحضور الرئيس الأوكراني (فولوديمير) زيلينسكي".

إعادة إعمار أوكرانيا وإدارة أزمة اللاجئين

لكنّ رئيس الوزراء التشيكي أقرّ بأنّه لا يمكن تنظيم مثل هكذا قمّة إذا لم تنته الحرب في أوكرانيا ويحلّ السلام في هذا البلد.

وأضاف أنّ: "إدارة أزمة اللاجئين، وإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وأمن الطاقة، وتعزيز الدفاع الأوروبي، وأمن الفضاء الإلكتروني" ستكون بعض أولويات الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي.

وشدّد رئيس الوزراء على أنّه لا بدّ من: "مواصلة الضغط على روسيا، والحفاظ على الوحدة الأوروبية في هذا المجال، ومواصلة دعم أوكرانيا".

300 ألف لاجئ أوكراني في التشيك

وجمهورية التشيك البالغ عدد سكّانها 10.5 مليون نسمة ستتسلّم من فرنسا في الأول من تمّوز/يوليو ولمدة ستة أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قبل أن تسلّمها إلى السويد في الأول من كانون الثاني/يناير 2023.

ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، استضافت جمهورية التشيك 300 ألف لاجئ أوكراني وقدّمت لأوكرانيا أسلحة بقيمة 142 مليون يورو.