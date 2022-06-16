غزو أوكرانيا: وصول ماكرون وشولتس ودراغي إلى كييف

غزو أوكرانيا: وصول ماكرون وشولتس ودراغي إلى كييفمحادثة
استقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس قطارا خاصا متوجهين إلى كييف، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية وألمانية.
وقالت قناة "تسي دي إف" الألمانية وصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن القادة الثلاثة استقلوا هذا القطار الخاص في بولندا ويتوقع أن يصلوا صباح الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف. ونشرت الصحيفة الإيطالية صورا للقادة الثلاثة على متن القطار.
وستشكل هذه الزيارة سابقة لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
وسيلتقي القادة الثلاثة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة الدعم العسكري وطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتؤيد فرنسا وألمانيا وإيطاليا هذا الطلب لكن على الأمد البعيد.
ويتركز القتال منذ أيام في ليسيتشانتسك وسيفيرودونيتسك وهما مدينتان رئيسيتان في دونباس. واعترفت السلطات الأوكرانية في الأيام الأخيرة بأن قواتها طُردت من وسط مدينة سيفيرودونتسك ولم يعد لديها سوى "قنوات اتصال معقدة" معها بعد تدمير جميع الجسور المؤدية إلى ليسيتشانسك.
وذكر قائد القوات الأوكرانية مساء الأربعاء بأن "سيفيرودونيتسك عنصر استراتيجي في نظامنا الدفاعي لمنطقة لوغانسك"، مؤكدا أنه "لا يمكن اعتبار المدينة غير ذلك".
وتتحصن القوات الأوكرانية خصوصا في مصنع أزوت للصناعات الكيميائية الذي يعد من رموز المدينة التي كان عدد سكانها نحو مئة ألف نسمة قبل الحرب. وقال رئيس بلدية سيفيرودونتسك أولكسندر ستريوك إن أكثر من 500 مدني يتحصنون داخل المبنى.
واقترحت موسكو الثلاثاء إنشاء "ممر إنساني" يسمح بإجلاء هؤلاء المدنيين إلى مناطق يسيطر عليها الروس، لكن كييف لم تؤكد ذلك.
نحو 10 آلاف مدني ما زالوا موجودين في سيفيرودونيتسك
أكد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي الخميس على تطبيق تلغرام أن حوالى عشرة آلاف مدني ما زالوا موجودين في سيفيرودونيتسك المدينة لأساسية في دونباس، التي يحاول الروس السيطرة عليها منذ أسابيع.
وكانت المدينة التي تتعرض لقصف مستمر تضم 100 ألف نسمة قبل بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، ودمرت الجسور الثلاثة التي تربطها بمدينة ليسيتشانسك المجاورة.
ماكرون وشولتس ودراغي يصلون كييف
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالقطار إلى كييف الخميس حوال الساعة 09,30 (06,30 ت غ)، بحسب ما أكد مراسلو وكالة فرانس برس.
شوهد شولتس وماكرون في محطة القطار. ويرتدي شولتس بنطال جينز وقميص أسود بينما يرتدي ماكرون بدلة، ويرافقهما السفير الفرنسي في أوكرانيا إتيان دي بونسان.وهذه الزيارة الأولى للقادة الثلاثة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.
زيلينسكي يعرب عن "امتنانه" للمساعدات الجديدة
أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إثر مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن عن "امتننانه" لحزمة المساعدات العسكرية الأميركية الإضافية لكييف.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي إنّ "الولايات المتحدة أعلنت تعزيزاً جديداً لدفاعنا، حزمة دعم جديدة بقيمة مليار دولار... أنا ممتنّ لهذا الدعم، فهو مهمّ خصوصاً لدفاعنا في دونباس"، الإقليم الواقع في شرق البلاد والذي تحاول القوات الروسية السيطرة عليه بأكمله.
مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مدافع وقذائف وصواريخ مضادّة للسفن بقيمة إجمالية تصل الى مليار دولار.
وأوضح بايدن في بيان أنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف "أكدت مجددا التزام واشنطن بدعم أوكرانيا التي تدافع عن ديموقراطيتها وتحمي سيادتها ووحدة اراضيها في مواجهة العدوان الروسي غير المبرر".
ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ هذه المساعدة الجديدة تشمل "قطع مدفعية وأنظمة دفاعية ساحلية اضافية وذخائر للمدفعية وقاذفات الصواريخ التي يحتاج إليها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس".