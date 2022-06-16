بيريز: مبابي خضع لـ"ضغوطات سياسية واقتصادية" حتى يبقى في باريس

اتهم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريز، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي بالخضوع "لضغوطات سياسية واقتصادية" لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وقال رئيس النادي الملكي في مقابلة مع برنامج "ال شيرينغيتو" على قناة "ميغا" الاسبانية: "لطالما اعتبر (مبابي) أن حلمه أن يلعب مع ريال مدريد، وقبل حوالي 15 يوماً تقريباً (من اتخاذ قراه)، انقلب الوضع تماماً بسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية".

وأضاف بيريس الذي لم يتحدث علناً عن الانتقال المجهض لمبابي إلى ريال مدريد في 22 أيار/مايو الماضي: "هذا الأمر بالإضافة إلى العامل المادي والقيادة الرياضية أدى إلى تغيير رأيه. عندما نجد انفسنا في وضعية محيرة مماثلة، نحاول الخروج منها بجميع الوسائل. انا اتفهمه لانه ليس من السهل تلقي اتصال من رئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون)".

منذ تواجدي في منصبي، لم يقم اي رئيس جمهورية بالاتصال باحد اللاعبين ويعلن عن ذلك للرأي العام. لا أعتقد أن هذا الامر كان إشارة جيدة لباقي الاندية في فرنس

وكان ماكرون قد اتصل شخصياً بمبابي قبل اتخاذ الأخير قراره، وأقر الأخير بأنه يقدّر "النصائح الجيدة" من الرئيس الفرنسي.

وتابع "هنا في إسبانيا، من الصعب تفهم ان يقوم ملك إسبانيا بالاتصال باحد الاندية...انه امر من الصعب جداً فهمه".

واوضح "ثمة دولتان، قطر وفرنسا تربطهما علاقة قوية، وتقوم قطر بطلب من الرئيس الفرنسي، وأنا أفهم هذا الأمر بهذا الشكل وإلا فإن الأمر مستحيل".

وكشف "منذ تواجدي في منصبي، لم يقم أي رئيس جمهورية بالاتصال بأحد اللاعبين ويعلن عن ذلك للرأي العام. لا أعتقد أن هذا الأمر كان إشارة جيدة لباقي الأندية في فرنسا".

لكن بيريز لم يقفل الباب تماماً امام امكانية انضمام مبابي إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل بقوله "ليس الان، لان مبابي الذي أعرف ليس مبابي الحالي. لكن إذا تغيرت الأمور فكل شيء وارد في المستقبل".

وكان ريال مدريد قد تقدم بعرض خيالي لضم مبابي الصيف الماضي لكن فريق العاصمة الفرنسية رفض التخلي عنه.

الدوري السوبر

وتطرق بيريز إلى الدوري السوبر الأوروبي الذي حاول إطلاقه مع 11 نادياً آخر من نخبة الأندية الأوروبية قبل أن يلقى معارضة شديدة من اتحادات هذه الدول وأنصارها وبطبيعة الحال الاتحاد القاري للعبة (ويفا).

وقال بيريز "الدوري الاوروبي لا يزال حياً بانتظار قرار من محكمة العدل الاوروبية التي ستنظر بالقضية بين الاتحاد الاوروبي ومروجي هذه البطولة يومي 11 و12 تموز/يوليو المقبل.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين قد اعلن في ايار/مايو الماضي بان مسابقة الدوري السوبر "انتهت على الاقل على مدى العشرين عاماً القادمين".

وكانت تسعة أندية قد أعلنت تخليها عن مشروع الدوري السوبر باستثناء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وقتها لم يشأ رئيس الاتحاد القاري الغوص في الإجراءات التأديبية لويفا ضد الاندية الثلاث والتي توقفت العام الماضي بسبب قرار لمحكمة إسبانية اعتبرت بأن هذه الإجراءات باطلة قبل أن يرفع القضاء الاسباني الشهر الماضي الحظر على مقاضاتها، في الوقت الذي لا تزال الإجراءات سارية أمام محكمة العدل الأوروبية.

وقال تشيفيرين "يتعين علينا احترام المحاكم وانتظار النتيجة النهائية" وأضاف "لديها (الاندية الثلاث) الحق في خوض مسابقتها الخاصة بها، لكن بطبيعة الحال، وبحسب قوانينا، إذا خضت مسابقة اخرى فأنك لا تستطيع المشاركة في مسابقتنا".