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رياضة

إقالة إيهاب جلال من تدريب المنتخب المصري واتخاذ قرار بتعيين مدرب أجنبي

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بقلم:  يورونيوز
إيهاب جلال يعطي تعليمات للاعبيه خلال مباراة ودية بين كوريا الجنوبية ومصر في استاد كأس العالم في سيول، كوريا الجنوبية، 14 يونيو 2022
إيهاب جلال يعطي تعليمات للاعبيه خلال مباراة ودية بين كوريا الجنوبية ومصر في استاد كأس العالم في سيول، كوريا الجنوبية، 14 يونيو 2022   -   حقوق النشر  AP/Lee Jin-man

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس عن اقالة ايهاب جلال من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بعد قرابة شهرين من توليه المسؤولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وشكر عضو مجلس الإدارة في الاتحاد المصري حازم إمام خلال مؤتمر صحافي إيهاب جلال على الفترة التي تولى فيها المسؤولية الفنية للمنتخب، معتبراً أن الظروف والنتائج جاءت سلبية مما عجّل برحيله.

وكان جلال قد تولى المسؤولية في 12 نيسان/أبريل خلفاً لكيروش الذي انتهى عقده مباشرة بعد الاخفاق في الوصول لنهائيات مونديال قطر 2022 بالخسارة في الدور الثالث الحاسم أمام السنغال.

وقاد جلال المنتخب في ثلاث مباريات، حيث فاز "الفراعنة" على غينيا في الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وخسروا أمام اثيوبيا صفر-2 في الجولة الثانية قبل الخسارة ودياً امام المنتخب الكوري الجنوبي 1-4 الثلاثاء الماضي.

وأفاد حازم إمام أن مجلس الادارة في الاتحاد اتخذ قرارات عدة في اجتماع الخميس، أبرزها تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأول، ومدرب اجنبي للمنتخب الاولمبي الذي يستعد لخوض التصفيات الافريقية المؤهلة لاولمبياد باريس 2024، والاستعانة بخبير تحكيمي لتطوير منظومة التحكيم المصري بداية من الموسم المقبل.

واشار إمام إلى أنه تتم دراسة اسماء عدد من المدربين الاجانب تمهيداً لبدء التفاوض معهم لتولي تدريب المنتخبين الأول والأولمبي.

المصادر الإضافية • ا ف ب