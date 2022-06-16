إقالة إيهاب جلال من تدريب المنتخب المصري واتخاذ قرار بتعيين مدرب أجنبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس عن اقالة ايهاب جلال من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بعد قرابة شهرين من توليه المسؤولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وشكر عضو مجلس الإدارة في الاتحاد المصري حازم إمام خلال مؤتمر صحافي إيهاب جلال على الفترة التي تولى فيها المسؤولية الفنية للمنتخب، معتبراً أن الظروف والنتائج جاءت سلبية مما عجّل برحيله.

وكان جلال قد تولى المسؤولية في 12 نيسان/أبريل خلفاً لكيروش الذي انتهى عقده مباشرة بعد الاخفاق في الوصول لنهائيات مونديال قطر 2022 بالخسارة في الدور الثالث الحاسم أمام السنغال.

وقاد جلال المنتخب في ثلاث مباريات، حيث فاز "الفراعنة" على غينيا في الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وخسروا أمام اثيوبيا صفر-2 في الجولة الثانية قبل الخسارة ودياً امام المنتخب الكوري الجنوبي 1-4 الثلاثاء الماضي.

وأفاد حازم إمام أن مجلس الادارة في الاتحاد اتخذ قرارات عدة في اجتماع الخميس، أبرزها تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأول، ومدرب اجنبي للمنتخب الاولمبي الذي يستعد لخوض التصفيات الافريقية المؤهلة لاولمبياد باريس 2024، والاستعانة بخبير تحكيمي لتطوير منظومة التحكيم المصري بداية من الموسم المقبل.

واشار إمام إلى أنه تتم دراسة اسماء عدد من المدربين الاجانب تمهيداً لبدء التفاوض معهم لتولي تدريب المنتخبين الأول والأولمبي.