لتسوية قضية احتيال ضريبي.. "ماكدونالدز" ستدفع أكثر من مليار يورو لفرنسا

ستدفع شركة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة أكثر من مليار يورو لتسوية دعوى قضائية مع السلطات الفرنسية بشأن التهرب الضريبي.

وتأتي هذه التسوية بموجب اتفاق أقرته محكمة باريس الخميس بين ماكدونالدز والسلطات المالية الفرنسية، بموجبها ستعيد سلسلة المطاعم الأمريكية 737 مليون يورو كضرائب غير مدفوعة وغرامة قدرها 508 ملايين يورو، حسبما قال متحدث باسم المديرية العامة للمالية العامة في فرنسا يوم الخميس .

وقالت السلطات الفرنسية إن هذا هو أعلى مبلغ دُفع للإدارة الفرنسية في قضية ضريبية. تغطي الاتفاقية الضرائب غير المسددة بين عامي 2009 و 2020.

وتعرضت ماكدونالدز لانتقادات شديدة لخفضها مقدار الأرباح الخاضعة للضريبة في فرنسا عن طريق تحويل جزء من الأرباح من الشركات الفرنسية التابعة لها إلى مقرها الرئيسي في لوكسمبورغ.

وبدأ الادعاء تحقيقات أولية في الأمر بعدما أقام ممثلون نقابيون دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة التهرب الضريبي المنظم في عام 2016، مثلتهم المحامية إيفا جولي، عضوة سابق في البرلمان الأوروبي.

كما تم استجواب الترتيبات الضريبية لماكدونالدز مع لوكسمبورغ من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي. بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات، خلصت المفوضية الأوروبية في عام 2018 إلى أن ماكدونالدز لم تستفد من معاملة ضريبية غير قانونية من لوكسمبورغ.