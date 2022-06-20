الائتلاف الحاكم في إسرائيل يريد حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات

سيقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد من الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مشروع قانون لحل البرلمان ما يستدعي بعد ذلك الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وقال المسؤولان في بيان "بعدما استنفدنا كل المحاولات لتحقيق الاستقرار على مستوى الائتلاف قرر رئيس الوزراء نفتالي بينيت ويائير لابيد طرح قانون (لحل البرلمان) في الكنيست الأسبوع المقبل".

قال مسؤول إسرائيلي في وقت سابق إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد اتفقا على حل البرلمان، وإن لابيد سيتولى رئاسة الوزراء، في تأكيد لتقارير إعلامية محلية.

وأضاف المسؤول أن تصويتا سيُجرى في البرلمان الأسبوع المقبل، وسيتولى لابيد بعده رئاسة الوزراء.