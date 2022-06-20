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إسرائيل
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الائتلاف الحاكم في إسرائيل يريد حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات

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بقلم:  يورونيوز
رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت
رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت   -   حقوق النشر  AP Photo

 سيقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد من الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مشروع قانون لحل البرلمان ما يستدعي بعد ذلك الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وقال المسؤولان في بيان "بعدما استنفدنا كل المحاولات لتحقيق الاستقرار على مستوى الائتلاف قرر رئيس الوزراء نفتالي بينيت ويائير لابيد طرح قانون (لحل البرلمان) في الكنيست الأسبوع المقبل".

قال مسؤول إسرائيلي في وقت سابق إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد اتفقا على حل البرلمان، وإن لابيد سيتولى رئاسة الوزراء، في تأكيد لتقارير إعلامية محلية.

وأضاف المسؤول أن تصويتا سيُجرى في البرلمان الأسبوع المقبل، وسيتولى لابيد بعده رئاسة الوزراء.

المصادر الإضافية • وكالات