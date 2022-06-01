مقتل فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية شمال الخليل

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينية بإطلاقها النار عليها على مستوى الصدر، عند محاولتها الاقتراب من جندي وهي تحمل سكينا بحسب زعم القوات الإسرائيلية، عند مدخل قرية شيوخ العروب، شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن "غفران هارون حامد وراسنة (31 عاما)، قتلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر إصابتها برصاصة اخترقت صدرها".

وقالت وكالة سند الإخبارية الفلسطينية نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال "أعاقت وصول طواقمه للمصابة عند مدخل مخيم العروب، مشيرة إلى أنه تم تسلميها للطواقم بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها للمستشفى الأهلي ليُعلن عن استشهادها لاحقًا". ونشر المركز الفلسطيني للإعلامي على صفحته في تويتر نبأ إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وراسنة.

وتقول وكالة سند نقلا عن مصادر إعلامية، إن "الشهيدة وراسنة عملت في عدة إذاعات محلية عقب تخرجها من قسم الإعلام في جامعة الخليل عام 2014، واعتُقلت لدى الاحتلال مطلع العام الجاري، وأمضت ثلاثة أشهر في سجونه".