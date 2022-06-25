شاهد: إطلاق للغاز وإخلاء مجلس الشيوخ إثر مظاهرة مناهضة لحظر الإجهاض بولاية أريزونا

شاهد: إطلاق للغاز وإخلاء مجلس الشيوخ إثر مظاهرة مناهضة لحظر الإجهاض بولاية أريزونامحادثة
أطلقت أمس الجمعة قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع من شرفات مقر مجلس شيوخ ولاية أريزونا الأمريكية في وجه المئات من المتظاهرين ضد حظر الإجهاض.
وشارك الآلاف من المعترضين على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق المرأة الدستوري في الإجهاض في مظاهرات أمام مبنى الكابيتول في مدينة فينيكس.
وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين المتجمهرين أمام المجلس خلال انعقاد إحدى جلساته.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات التدخل السريع أطلقت قنابل الغاز إثر بدأ بدء العديد من المتظاهرين في الطرق على الأبواب الزجاجية للمبنى خلال انعقاد إحدى جلساته.
ونشر النائب الجمهوري بول غوسار فيديو من داخل المبنى حيث يقع مجلس الشيوخ يظهر المتظاهرين خارجه، وقال إن "(المتظاهرين) يفعلون ذلك لأنهم لم يعودوا قادرين على قتل الأطفال" في إشارة إلى مطالبتهم بحق الإجهاض.
كذلك تم إخلاء المبنى وإجلاء أعضاءه بعد رفع جلستهم.
وكان تجمع النواب الجمهوري بمجلس شيوخ أريزونا قد أعلن عن سريان حظر الإجهاض فور قرار المحكمة العليا في واشنطن.