شاهد: إطلاق للغاز وإخلاء مجلس الشيوخ إثر مظاهرة مناهضة لحظر الإجهاض بولاية أريزونا

أطلقت أمس الجمعة قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع من شرفات مقر مجلس شيوخ ولاية أريزونا الأمريكية في وجه المئات من المتظاهرين ضد حظر الإجهاض.

وشارك الآلاف من المعترضين على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق المرأة الدستوري في الإجهاض في مظاهرات أمام مبنى الكابيتول في مدينة فينيكس.

وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين المتجمهرين أمام المجلس خلال انعقاد إحدى جلساته.

مبنى الكابيتول في مدينة فينيكس AP Photo

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات التدخل السريع أطلقت قنابل الغاز إثر بدأ بدء العديد من المتظاهرين في الطرق على الأبواب الزجاجية للمبنى خلال انعقاد إحدى جلساته.

ونشر النائب الجمهوري بول غوسار فيديو من داخل المبنى حيث يقع مجلس الشيوخ يظهر المتظاهرين خارجه، وقال إن "(المتظاهرين) يفعلون ذلك لأنهم لم يعودوا قادرين على قتل الأطفال" في إشارة إلى مطالبتهم بحق الإجهاض.

The violence we are now seeing from left-wing abortionist rioters at the Arizona State Capitol Building is nothing short of evil & reprehensible.



The violent left is showing us who they are.

They're doing this because they can no longer kill babies, by the way.



LAW AND ORDER! pic.twitter.com/IsPM0c3EPj — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) June 25, 2022

كذلك تم إخلاء المبنى وإجلاء أعضاءه بعد رفع جلستهم.

وكان تجمع النواب الجمهوري بمجلس شيوخ أريزونا قد أعلن عن سريان حظر الإجهاض فور قرار المحكمة العليا في واشنطن.