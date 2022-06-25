شاهد: المئات من الأزواج المثليين يعقدون قرانهم خلال زفاف جماعي بمدينة ميكسيكو سيتي

عقد المئات من الأزواج من نفس الجنس قرانهم في حفل زفاف جماعي نظمته سلطات مدينة مكسيكو سيتي الجمعة بمناسبة إنطلاق احتفالات شهر فخر المثليين. وإن كانت معظم الولايات في المكسيك تعترف بزواج المثليين، إلا أن عقد حفل زفاف قد يكون أمرًا صعبًا سبب البيروقراطية الإدارية.

ولتجنب البيروقراطية والتمييز، سافرت دياني مارسيلو وماييلا فيلالوبوس إلى العاصمة للاستمتاع بيومهما الخاص. تقول فيلالوبوس إن الواقع صعب في مدينتهما السابقة حيث كان الزوجان يمنعان نفسيهما من الإمساك بيد الآخر في الأماكن العامة بسبب مخاوف من تعرضهم للإهانة أو حتى مهاجمتهم. وتضيف "هذا الأمر دائمًا في أذهاننا حتى عندما انتقلنا للعيش في مدينة أكابولكو الساحلية قبل خمس سنوات".

تشير فيلالوبوس بالقول لشريتكها "تذكرني دائما بأن لا أقلق، الأمر مختلف في أكابولكو".

حتى لو لم يتمكن الأزواج من نفس الجنس الزواج في ولايتهم الأصلية، فهم يأملون في العودة وهم يحملون وثيقة رسمية، والتقدم بإستئناف أمام محكمة فيدرالية للاعتراف بهم كأزواج شرعيين.

استغرق زوجان آخران من نفس الجنس خافيير كاندا وإيليو ريندون، بعض الوقت للتفكير في مدى سعادتهما بالعيش في مدينة يتم قبولهما فيها. يقول كاندا "ضع في اعتبارك روسيا حيث كل شيء ضيق للغاية، نحن سعداء هنا. أحيانًا نفكر في الأماكن التي لا يمكنك فيها حتى الإمساك بيد من تحب".

أمضى الزوجان ليلة كاملة لتحضير نفسيهما لهذا اليوم المميز وارتديا باكرا ملابس زفافهما.

في العام 2010، أصبحت مكسيكو سيتي أول مدينة في المكسيك تشرع قوانين المساواة في الزواج. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 26 ولاية أخرى بالمساواة في الزواج للجميع، لكن هذه الحقوق لا تزال غير متساوية في جميع أنحاء البلاد.