اضطرابات وكورونا.. تعرف على أبرز الحوادث التي أثّرت في مناسك الحج في التاريخ الحديث

عادت شوارع مدينة مكة المكرمة تعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الاحرام البيضاء الاثنين قبل انطلاق مناسك الحج هذا الأسبوع، بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وفي ظل قيود مخفّفة للوقاية من كوفيد-19، تستعد المملكة الصحراوية لاستقبال مليون مسلم لأداء فريضة الحج، من بينهم 850 ألفا من خارج السعودية. وقالت السلطات الأحد، إن 650 ألف حج وصلوا حتى الآن.

اقتصر الحج في العامين الماضيين على سكان المملكة وحدها، لكن حجاج الخارج عادوا إلى المدينة هذا العام لملئ غرفها الفندقية، ما زاد من آمال أصحاب الأعمال في التعافي من الخسائر التي لحقت بهم خلال موسمي 2020 و2021.

ووضعت لافتات ترحيب بالحجاج في الشوارع والساحات الرئيسية والأزقة، فيما انتشر عناصر الأمن بشكل مكثف في كل أرجاء المدينة. وقال الحاج عبدالقادر خضر الآتي من السودان لوكالة فرانس برس :"إنها المتعة بعينها"، مضيفا أنه يكاد لا يصدق بأنّه سيؤدي مناسك الحج هذا العام، وقال: "انا مستمتع بكل لحظة هنا".

في العام 2019، شارك نحو 2.5 مليون حاج من جميع أنحاء العالم في أداء المناسك، التي يتوجب على كل مسلم قادر أن يؤديها مرة واحدة على الأقل. لكن تفشي فيروس كورونا أجبر السلطات السعودية بعد ذلك على تقليص أعداد الحج بشكل كبير، فشارك 60 ألف مواطن ومقيم مطعمين من داخل المملكة في عام 2021، مقابل بضعة آلاف في عام 2020.

الججاج المسلمون يطوفون حول الكعبة وهم يرتدون الأقنعة ويبقون على مسافة اجتماعية آمنة لمنع انتشار كورونا يوم السبت 17 يوليو 2021. أ ب

وأدت في السابق صراعات وحصار وأوبئة إلى تعطيل أو إلغاء مناسك الحج إلى مكة المكرمة.

ففي عام 1798، ألغي الحج حسب مؤرخين بعد غزو نابليون للمنطقة ما جعل سفر الحجاج إلى مكة رحلة غير آمنة. وفي ما يلي، تسلسل زمني لأبرز الحوادث التي عطّلت أو أثّرت على مناسك الحج في التاريخ الحديث:

2015

24 أيلول/سبتمبر: تدافع أثناء شعائر الرجم في منى بالقرب من مكة الأمر، الذي تسببّ بوفاة نحو 2300 من الحجيج في أسوأ كارثة على الإطلاق في موسم حج.

11 أيلول/سبتمبر: مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات بينهم الكثير من الأجانب، عندما انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

2006

6 كانون الثاني/يناير: مقتل 76 شخصا بانهيار فندق وسط مكة.

12 كانون الثاني/يناير: مقتل 364 حاجا في تدافع خلال طقوس الرجم بالحجارة.

2005

22 كانون الثاني/يناير: وفاة ثلاثة حجاج في تدافع خلال مناسك الرجم.

2004

1 شباط/فبراير: مقتل 251 شخصًا في تدافع في منى.

2003

11 شباط/فبراير: مقتل 14 حاجا بينهم ست نساء في اليوم الأول من الرجم.

2001

5 آذار/مارس: وفاة 35 من الحجاج بينهم 23 امرأة في منى.

1998

9 نيسان/أبريل: مقتل أكثر من 118 شخصًا وإصابة 180 آخرين في تدافع في منى.

1997

15 نيسان/أبريل: اندلاع حريق ناجم عن انفجار موقد غاز في مخيم لإسكان الحجاج في منى، ما أدى إلى مقتل 343 شخصًا وإصابة نحو 1500 بجروح.

1995

7 أيار/مايو: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 99 آخرين في حريق في مخيم منى.

1994

24 أيار/مايو: مقتل 270 شخصًا في تدافع خلال شعائر الرجم في حادث قالت السلطات إنّ سببه وجود "أعداد قياسية" من الحجاج.

1990

2 تموز/يوليو: تدافع ضخم في نفق بمنى بعد تعطّل نظام التهوية ما تسبّب بوفاة 1426 من الحجاج معظمهم من دول آسيوية.

1989

10 تموز/يوليو: هجوم مزدوج خارج المسجد الحرام أدى إلى مقتل شخص وجرح 16 آخرين. دين 16 كويتيا شيعيا بالهجوم وأعدموا بعد ذلك بأسابيع.

1987

31 تموز/يوليو: قوات الأمن السعودية تقمع احتجاجا غير مصرّح به قام به حجاج إيرانيون، ومقتل أكثر من 400 شخص بينهم 275 إيرانيا بحسب حصيلة رسمية.

1979

20 تشرين الثاني/نوفمبر: مئات المسلحين يجتاحون المسجد الحرام ويحصنّون أنفسهم فيه ويأخذون عشرات الحجاج رهائن. الحصيلة الرسمية للهجوم وعملية قوات الأمن التي تلته وصلت إلى 153 قتيلاً و560 جريحاً.

1975

كانون الأول/ديسمبر: اندلاع حريق ضخم بسبب قارورة غاز انفجرت في مخيّم للحجاج بالقرب من مكة ما أدى إلى مقتل 200 شخص.