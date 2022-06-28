شاهد: لحظة انفجار صهريج الغاز السام في ميناء العقبة بالأردن

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة تسرب غاز سام في ميناء العقبة بالأردن إلى 13 شخصا وإصابة أكثر من 260 آخرين

ووقع حادث التسرب إثر سقوط حاوية تحوي مواد شديدة السمية من باخرة في ميناء العقبة في جنوب الأردن الإثنين.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الثلاثاء إن "الوضع في العقبة بات تحت السيطرة" بعد تسرّب الغاز السام، بينما ارتفعت حصيلة القتلى جراء الحادثة إلى 13 شخصا.

وأوضح الخصاونة الموجود في مدينة العقبة الساحلية (328 كلم جنوب عمان) برفقة وزيري الداخلية والصحة في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية، أنه "رغم ان الأوضاع تحت السيطرة إلا أننا قررنا أن تبقى مسافة معزولة في مكان الحادثة بقطر أربعة كيلومترات لساعات اضافية"، مشيرا إلى أن "تقديرات الخبراء تفيد بأنه لا يوجد خطر لانتقال الغاز إلى المناطق السكنيّة".

وقال مركز الأزمات الحكومي في بيان مساء الاثنين، "في تمام الساعة الخامسة والربع عصر اليوم الاثنين حدث تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار صهريج محتوي على هذه المادة، وتسبب الحادث بوفاة 12 شخصا وإصابة 260 منهم أردنيون وأجانب"، مشيرا الى أن "123 شخصا منهم لا زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات".