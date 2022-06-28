يابانية ستدخل التاريخ بمشاركتها في تحكيم مباريات كأس العالم في قطر

ستكون اليابانية يوشيمي ياماشيتا واحدة من ثلاث سيدات تم اختيارهن للتحكيم في بطولة كأس العالم في قطر، وستكون من بين 36 حكما دوليا.

البطولة التي ستبدأ في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام، ستكون فيها الحكم اليابانية أول سيدة تتولى فيها هذه المهمة في أكبر بطولة لكرة القدم في العالم.

قالت ياماشيتا (الاثنين) في مقابلة في طوكيو مع وكالة أسوشيتد برس: "أحد الأهداف الكبيرة كحكم هو إبراز جاذبية كرة القدم". "أبذل قصارى جهدي من أجل ذلك، وسأفعل ما يجب أن أفعله في لتحقيق هذه الغاية. لذلك إذا كنت بحاجة إلى التواصل مع اللاعبين، فسأفعل ذلك. إذا كنت بحاجة إلى إظهار بطاقة، فسأظهر بطاقة. أفكر فيما يجب أن أفعله تجاه الهدف الكبير المتمثل في إبراز جاذبية كرة القدم ".

وسينضم إلى ياماشيتا كرئيسة للتحكيم من فرنسا ستيفاني فرابارت وساليما موكانسانجا من رواندا. كما عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ثلاثة حكام مساعدين في مجموعة مؤلفة من 69 حكماً، نيوزا باك من البرازيل، وكارين دياز ميدينا من المكسيك، وكاثرين نيسبيت من الولايات المتحدة.