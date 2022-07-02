وزارة الدفاع السورية: غارة اسرائيلية تسفر عن جرح مدنيين اثنين جنوب طرطوس

قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت الساحل الغربي لسوريا صباح السبت أدت إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وذكرت الوزارة نقلا عن مصدر عسكري قوله "عند حوالي الساعة 06,30 صباح اليوم (السبت) نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس".

واضافت أن ذلك "أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح أحدهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المادية".

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها استهدفت مواقع للجيش السوري والقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، حلفاء النظام السوري.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضرباتها لسوريا لكنها تقول إنها لن تسمح لإيران ببسط نفوذها إلى حدود إسرائيل.

والشهر الماضي قصف الطيران الإسرائيلي مطار دمشق الواقع جنوب العاصمة السورية وألحق أضرارا بالمباني وأوقف مهابط الطائرات عن الخدمة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية لها شبكة واسعة من المصادر في سوريا، أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية بالقرب من المطار فوق مدرج التشغيل الوحيد المتبقي فيه.

وأدى النزاع في سوريا الذي بدأ بقمع تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، إلى مقتل نحو 500 ألف شخص وتدمير البنية التحتية للبلاد وتشريد ملايين الأشخاص.