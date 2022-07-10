شاهد: الآلاف يجوبون شوارع برلين في مسيرة لموسيقى التكنو

شارك آلاف الأشخاص في مسيرة جابت شوارع برلين على وقع موسيقى التكنو وتحمل توقيع منظم مسيرة "لوف بارايد" الشهيرة الذي يحاول إعادة إطلاق الحدث الشهير في العاصمة الألمانية.

وقال منظمو المسيرة التي تحمل عنوان "رايف ذي بلانيت" إن 25 ألف شخص شاركوا في الحدث الموسيقي الراقص الذي جاب شوارع حي كودام تحت المطر مع حرارة دون 20 درجة مئوية. وتمتد المسيرة على سبعة كيلومترات وتجوب قسما كبيرا من غرب المدينة وصولا إلى عمود النصر في قلب متنزه تيرغارتن. وكان مقررا إقامة الحدث العام الماضي، لكنه أرجئ بسبب جائحة كوفيد-19.

وأطلق المسيرة منسق الأسطوانات الشهير دكتور موته الذي ساهم في سمعة المدينة كعاصمة أوروبية لموسيقى التكنو الصاخبة بعد سقوط جدار برلين.

وقد أعطى الفنان البالغ 62 عاما والذي أطلق مسيرة "لوف بارايد" سنة 1989، إشارة الانطلاق لهذه النسخة الجديدة التي تحمل عنوان "توغيذر أغاين".

وطارت شهرة مسيرة "لوف بارايد" حول العالم، وقد وصلت إلى اوجها سنة 1999 مع حوالى 1.5 مليون مشارك تجمعوا خلف عربات تصدح بموسيقى التكنو.

وفي 24 تموز/يوليو 2010، شهد الحدث مأساة في البلاد سقط خلالها 21 قتيلا جراء الاختناق عند مشارف نفق كان المدخل الوحيد لأرض محطة قديمة كانت تؤوي هذا المهرجان. وتسببت الحادثة أيضا بسقوط حوالى 650 جريحا.