شاهد: الجيش الإسرائيلي يهدم منازل فلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة

قامت قوات الجيش الإسرائيلي الإثنين بهدم منزلين لفلسطينين واخطرت ثالثا بقرار الهدم في منطقة يطا بجنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وأظهرت لقطات مصورة جرافات إسرائيلية تهدم بيتا وسط تجمع لمواطنين فلسطينيين احتجاجا على عملية الهدم.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور لوسائل الإعلام إن" قوات الاحتلال هدمت منزلا تعود ملكيته للمواطن نايف علي الكعابنة ويقطنه 15 فردا، وتصل مساحته نحو 150 مترا مربعا، عقب مداهمتها لتجمع أم قصة، في بادية يطا". وتابع المتحدث باقول ""إنها عملية تهجير قسري للسكان".

وأعلنت وفا أن الجيش الإسرائيلي هدم منزلا أخر قيد البناء في قرية خشم الدرج تبلغ مساحته 60 مترا مربعا، يمتلكه مواطن فلسطيني. شهد تجمع الفلسطينيين في الخليل مشادات بين المواطنين والجنود الإسرائيلين .