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الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
تشييع جثمان أمجد أبو عالية 16 عاما قتل على يد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية السبت 30 يوليو/ تموز 2022.
تشييع جثمان أمجد أبو عالية 16 عاما قتل على يد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية السبت 30 يوليو/ تموز 2022.   -   حقوق النشر  AP Photo

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيا قتل ليل الاثنين برصاص اسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان "وصول شهيد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي إلى مستشفى جنين الحكومي"، موضحة أنه يُدعى ضرار الكفريني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الشاب قُتل "خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين".

وأكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أن عناصر من حرس الحدود كانوا ينفّذون عملية في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

منذ أواخر آذار/مارس، قُتل خلال عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 54 فلسطينيًا معظمهم في الضفة الغربية وبينهم عناصر ينتمون إلى فصائل مسلحة ومدنيون بمن فيهم الصحافية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية مداهمة إسرائيلية في جنين.

وخلال الفترة نفسها، قُتل 19 شخصا غالبيتهم من المدنيين في هجمات ضد إسرائيليين نفذها فلسطينيون بينهم من عرب إسرائيل داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.