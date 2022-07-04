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الإمارات العربية المتحدة

الإمارات تضاعف الدعم المالي للأسر محدودة الدخل من الإماراتيين دون الوافدين

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
سوق دبي المالي، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء 7 يوليو 2020
سوق دبي المالي، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء 7 يوليو 2020   -   حقوق النشر  AP Photo/Jon Gambrell

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات توجيها بمضاعفة الدعم المالي المقدم للأسر ذات الدخل المحدود، لتبلغ قيمته 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار) لمساعدتها على تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشمل توسعة مخصصات الدعم التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) زيادة المزايا القائمة، واستحداث مزايا جديدة تهدف إلى التخفيف من أثر تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف الوقود والطاقة للأسر، "وذلك انطلاقا من حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة".

ولم يتضح على الفور كيف ستمول الدولة توسعة مخصصات الدعم. والإمارات منتج رئيسي للنفط. ومن بين المزايا الجديدة تقديم الدعم المالي للطلاب الجامعيين والعاطلين عن العمل الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما.

ويمثل الإماراتيون نحو عشرة بالمئة من سكان الإمارات وأغلبهم من العاملين الوافدين وأسرهم. وعدد كبير من هؤلاء من العمال محدودي الدخل وجميعهم عمليا من الأجانب، ما يعني أنهم لن يستفيدوا بشكل مباشر من توسعة المزايا.

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وكان المقيمون في الإمارات، بمن فيهم المواطنون والوافدون، قد أبدوا قلقهم في الأشهر الأخيرة، من ارتفاع تكاليف المعيشة مع زيادة أسعار الوقود وحدها بنحو 80 بالمئة حتى الآن هذا العام. وفي وقت سابق من العام الحالي بدأ سائقو الشاحنات الأجانب ذوو الدخل المحدود إضرابا نادرا من نوعه، بسبب الأجور مشيرين إلى ارتفاع تكلفة الوقود.