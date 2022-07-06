كيسييه يقول إن الحديث مع إبراهيموفيتش وتشافي حسم انتقاله إلى برشلونة

"أمامي مسار طويل للوصول إلى مستوى يحيى توريه"، هذا ما أعلنه لاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه الأربعاء خلال تقديمه من قبل ناديه الجديد برشلونة الإسباني وتطرقه إلى المشوار اللافت لمواطنه مع النادي الكاتالوني.

ووقع كيسييه، أول المنتقلين إلى صفوف برشلونة، عقداً حتى 30 حزيران/يونيو 2026 قادماً من ميلان بطل إيطاليا وببند جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

قال رئيس النادي جوان لابورتا "أهلا بك، فرانك كيسييه. سعداء جداً بهذا الانتقال: عاجي، لاعب وسط، محترف كبير. هو من تمنى القدوم إلى برشلونة، وهذا ما نريده. من بلاده، كنا نملك لاعباً مثل (يحيى) توريه وقدّم مجهوداً كبيراً هنا. أنا متأكد من أن فرانك سيصبح لاعباً هاماً في برشلونة. أراد تشافي (المدرب) لاعباً بهذه الصفات".

وكان توريه حمل ألوان برشلونة بين 2007 و2010 واحرز معه لقب الدوري المحلي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة.

من جهته، كشف اللاعب الدولي أنه تحدث مع العملاق السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الحالي وبرشلونة السابق، "وأبلغني أني سأنضم إلى نادٍ جيد".

تابع "عندما تحدّثت مع تشافي، أفهمني تقييمه الجيد لعملي وأهميتي بالنسبة للفريق".

وتحدث عن كنيته "الرئيس" قائلاً وهو يبتسم "في يوم من الأيام، ركنت سيارتي في موقف الرئيس. طالبوني بتغيير الموقوف، لكني أبلغتهم أنه من الآن وصاعداً سأصبح أنا الرئيس، فبقيت الكنية معي".

ودافع ابن الـ25 عاماً عن ألوان ميلان منذ موسم 2017-2018، أولاً على سبيل الإعارة من المنافس المحلي أتالانتا ثم بعقد نهائي اعتباراً من 2019.

وخاض العاجي 223 مباراة بقميص الفريق اللومباردي الذي توج الموسم المنصرم بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2011، مسجلاً 37 هدفاً مع 16 تمريرة حاسمة بحسب موقع "ترانسفرماركت" المتخصص.

ويأتي تقديم كيسييه بعد يومين من إعلان برشلونة التعاقد مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

Welcome to Barcelona, Andreas Christensen! pic.twitter.com/mHy0sO9FvK — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022

وتأتي التعاقدات الجديدة في وقت تزداد فيه التكهنات بشأن مستقبل صفقة شراء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً مع بايرن الصيف المقبل، وكرر رغبته في الرحيل عن النادي الذي يرفض التفريط فيه دون تلقي المقابل المناسب.

وقدم برشلونة، المهتم بالتعاقد مع ليفاندوفسكي، عرضاً قيمته 40 مليون يورو بالإضافة إلى دفعة أخرى من المكافآت قدرها خمسة ملايين يورو.

إلا أن بايرن يرفض التخلي عن اللاعب بأقل من 50 مليون يورو تدفع كلها دفعة واحدة وهو ما يهدد الصفقة برمتها بالفشل.