شاهد: بعد استعادتها من موسكو.. القوات الأوكرانية ترفع العلم الوطني في جزيرة الثعبان

نشرت القوات الأوكرانية يوم الخميس، مشاهد مصورة قالت إنها تظهر جنودا يرفعون العلم الوطني ذي اللونين الأزرق والأصفر على رقعة تقع في جزيرة الثعبان، في البحر الأسود، استعادتها كييف بعد أسبوع من انسحاب القوات الروسية من هناك.

ولدى انتشار المقطع المصور، ردت موسكو سريعا على مراسم رفع العلم فوق سنيك أيلاند (جزيرة الثعبان)، حيث قالت إن إحدى طائراتها الحربية قصفت الجزيرة بعد المراسم بفترة وجيزة وقضت على عدد من العسكريين الأوكرانيين هناك.

وزعم الجيش الأوكراني أنه أجبر الروس على الفرار بعد استهداف الجزيرة الاستراتيجية بوابل من الصواريخ.

وللجزيرة الصغيرة، التي تقع على بعد 140 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب من ميناء أوديسا الأوكراني، أهمية استراتيجية لأنها تستخدم في تأمين الممرات البحرية. وتخلت روسيا عنها في نهاية يونيو حزيران فيما قالت إنه بادرة حسن نية، وهو ما شكل نصرا لأوكرانيا كانت كييف تأمل في أن يساعد على تخفيف حصار موسكو على موانئها.