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بوتين: نحو 700 ألف جندي روسي يقاتلون في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Copyright Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الجمعة أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في منطقة خاركيف، على طول الحدود بعيدًا عن المدن الروسية.

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وقال بوتين إن ما يقرب من 700 ألف جندي روسي يقاتلون الآن في أوكرانيا.

وأوضح بوتين خلال حديثه مع الجنود الروس الذين شاركوا في القتال في أوكرانيا، أنه اضطر إلى بدء الهجوم في منطقة خاركيف، لحماية مدينة بيلغورود، ومدن أخرى على الحدود مع أوكرانيا من القصف الأوكراني.

وقال بوتين:"أن التهديد العسكري ينحسر تدريجيا بعيدا عن المناطق السكانية"، محذرا أنه في حال استمرت الضربات التي تستهدف المدن الروسية، فانه سيتخذ التدابير الازمة، لتأمين تلك المناطق ذات الكثافة السكانية.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن الدفاعات الروسية تمكنت اليوم الجمعة من اسقاط 87 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال المعارك، وأغلبها استهدفت منطقة روستوف، وهي مقر القيادة العسكرية الجنوبية لروسيا.

ومع ذلك، لم تُبلغ الوزارة حتى اللحظة عن وقوع وفيات أو أضرار، في واحدة من أكبر سلاسل الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الحرب.

فيما أعلن محافظ بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن إصابة ثلاثة أشخاص بعد انهيار جزء من مبنى سكني في بلدة شيبيكينو في منطقة بيلغورود على الحدود الروسية، جراء تعرض المنطقة لقصف عنيف من قبل القوات الأوكرانية.

المصادر الإضافية • اب

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