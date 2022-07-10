سقوط 19 قتيلا في إطلاق نار داخل حانتين في جنوب إفريقيا

أدت حادثتا إطلاق نار داخل حانتين في جنوب إفريقيا حيث فتح مهاجمون النار عشوائيا على ما يبدو، إلى مقتل 19 شخصا ليل السبت الأحد، على ما أفادت شرطة جنوب إفريقيا.

وقُتل 15 شخصا ليل السبت الأحد في سويتو قرب جوهانسبرغ، عندما فتح مهاجم النارعلى الحشد "الذي كان يستمتع بوقته"، بينما أطلق رجلان النار بشكل عشوائي على زبائن جالسين في حانة أخرى في بيترماريتسبورغ (شرق) ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى.

وقالت مصادر في الشرطة، إن الهجومين نفذا بالطريقة نفسها لكن من السابق لأوانه التحدث عن ذلك.

في سويتو، أكبر مدينة صفيح في جوهانسبرغ، في جنوب غرب العاصمة الاقتصادية للبلاد، تلقت الشرطة اتصالا للتدخل قرابة الساعة 00,30.

قالت قائدة الشرطة المحلية نونهلانهلا كوبهاكا لوكالة فرانس برس "عندما وصلنا إلى المكان، كان هناك اثنا عشر قتيلا، تبدو عليهم إصابات بطلق ناري".

ونُقل أحد عشر جريحا إلى المستشفى، توفي اثنان منهم في وقت لاحق، وفق ما أوضحت صباح الأحد.

ولم ترد أي تفاصيل عن المهاجمين. وقالت كوبهيكا، قائدة مركز شرطة أورلاندو، في سويتو حيث وقعت المأساة لفرانس برس "وصلوا وأطلقوا النار على الأشخاص الذين كانوا يستمتعون بوقتهم".

وأضافت أن الشرطة لم توقف أي شخص وفتحت تحقيقاً في الحادثة، مشيرة إلى أن فريقاً من عناصر الشرطة كان لا يزال في المكان خلال فترة الصباح.

وتقع الحانة في حي أورلاندو بشرق سويتو.

وتجمع مئات الأشخاص من سكان الحي خلف الحواجز التي وضعتها الشرطة القضائية، على ما أفاد مراسلو فرانس برس في المكان. تم نقل الجثث. لم يظهر من المنشأة سوى لافتة صغيرة تعلن أسعار الجعة.

وحاول أقارب الضحايا الاقتراب لكن الشرطة منعتهم.

عام على أعمال الشغب

في بيترماريتسبورغ، وقع إطلاق النار حوالي الساعة 20,30 في حانة وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح ثمانية، على ما أكد المتحدث باسم الشرطة المحلية نكوبيل غوالا.

وأوضح الضابط في بيان أن "مجموعة من الأشخاص كانوا يحتسون المشروبات في حانة عندما توقفت سيارة" أمام المنشأة. وأضاف "اندفع رجلان من السيارة ودخلا الحانة وفتحا النار بشكل عشوائي على الزبائن".

واصيب اثنا عشر شخصا، توفي منهم اثنان على الفور وآخران لاحقاً في المستشفى. ولا يزال الثمانية الآخرون يتلقون العلاج في المستشفى، بحسب المسؤول.

وتتراوح أعمار القتلى بين 30 و45 عامًا. وتم فتح تحقيق.

وتأتي هذه المأساة بعد مرور عام على أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري.

في تموز/يوليو 2021، اجتاحت أعمال العنف محافظتي كوازولو ناتال وخاوتينغ، الأكثر كثافة سكانية في جنوب إفريقيا واللتين تساهمان في نصف إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصًا.

واندلعت أعمال شغب بعد يوم من بدء الرئيس السابق جاكوب زوما قضاء عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا لتجاهله تحقيقا بشأن الفساد.