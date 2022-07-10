المزارعون الأوكرانيون يشعرون بالقلق مع بدء موسم حصاد الحبوب في ظل الحصار الروسي

تم حظر حوالى 22 مليون طن من الحبوب في أوكرانيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على القمح مع بدء موسم الحصاد الجديد. وعادة ما تسلم أوكرانيا حوالي 30 في المائة من محاصيلها إلى أوروبا، و30 في المائة إلى شمال افريقيا و40 في المائة إلى آسيا.

ولكن مع استمرار الحصار البحري الروسي على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، فإن ملايين الأطنان من محصول العام الماضي لا تزال غير قادرة على الوصول إلى وجهاتها وهو وضع قد يؤدي إلى انقطاع الإمدادات الغذائية في العالم. يوري فاكولينكف، مالك شركة الزراعة الأوكرانية قال: "لا يوجد سعر جيد لحبوبنا. مرافق التخزين ترفض استقبال الحبوب. على الناس أن يتركوها هنا. الخط الأمامي ليس بعيدًا من هنا، وفي أي لحظة يمكن إتلاف الحبوب عن طريق القصف، أو كما نرى الآن الحقول مشتعلة".

وكثيرا ما يجازف العمال بحياتهم يوميا وأحيانا ما يتعثرون في المقذوفات العسكرية التي يتم إطلاقها مثل الصواريخ. وعادة ما يكون مستودع المزارع أولكسندر تشوبوك فارغا في انتظار الحصاد الجديد، وبدلا من ذلك، فإن صناديق تخزين القمح وسط أوكرانيا مكدسة بالحبوب التي لا يمكن شحنها. ويتوقع تشوبوك أن يحصد 500 طن، لكن ولأول مرة خلال 30 عاما من عمله كمزارع، فهو يجهل ما يمكن القيام به.

تؤثر أزمة الصادرات أيضا على أسعار التصدير، فقبل الغزو، كان بإمكان تشوبوك بيع طن من القمح من مزرعته في منطقة كييف مقابل 270 دولارًا. والآن لا يمكنه العثور على مشترٍ حتى بسعر 135 دولارًا للطن الواحد.

أولكسندر تشوبوك قال: "حبوبنا الأوكرانية لا يمكن أن تدخل السوق الدولية الآن لأن الموانئ لا تعمل. كان الطريق البحري هو الأهم، لذا انخفض الطلب على الحبوب. يجري حاليا تطوير بعض الطرق اللوجستية الجديدة عبر أوروبا، لكن أوروبا لا تستطيع التعامل مع مثل هكذا كميات كبيرة من الحبوب التي ننتجها".

ومنذ مدة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تعمل مع الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا لإيجاد حل يوفر ممرات آمنة في البحر الأسود لشحنات القمح. وفي الوقت الحالي، يتم تسويق 30 في المائة من الصادرات عبر ثلاثة موانئ على نهر الدانوب في جنوب غرب أوكرانيا. وتحاول كييف شحن الحبوب عبر 12 معبرا حدوديا مع الدول الأوروبية، لكن يجب على الشاحنات الانتظار في طابور لعدة أيام.