زيلينسكي: الجيش الأوكراني قادر على تحقيق مكاسب ميدانية وإلحاق خسائر جسيمة بروسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بعد اجتماعه مع كبار القادة إن الجيش الأوكراني لديه القدرة على تحقيق مكاسب في ميدان المعركة وإلحاق خسائر جسيمة بروسيا. وأضاف زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطاب مصور في وقت متأخر من ليل الخميس، إن الاجتماع ناقش إمدادات الأسلحة الحديثة مضيفا أنه يجب تصعيد حدة الهجمات على الروس.

ومضى يقول "نحن متفقون على أن قواتنا لديها إمكانات قوية للتقدم في ساحة المعركة وإلحاق خسائر كبيرة بالمحتلين".

وتأمل كييف أن تسمح الأسلحة الغربية، وخاصة الصواريخ طويلة المدى مثل منظومة هيمارس الأمريكية التي نشرتها أوكرانيا مؤخرا، بشن هجوم مضاد واستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية.

كان ريتشارد مور، رئيس جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي6) قد ذكر في وقت سابق من يوم الخميس أن الروس "سيضطرون إلى التوقف بطريقة ما وسيمنحون الأوكرانيين فرصة للرد". وقال مور أن حصيلة 15 ألف قتيل في صفوف القوات الروسية هي "على الأرجح تقدير متحفّظ" و"ضربة شديدة حقيقية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان يأمل تحقيق انتصار سريع ضد كييف بدون تكبد خسائر فادحة إلى هذا الحد.