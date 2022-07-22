زيلينسكي: الجيش الأوكراني قادر على تحقيق مكاسب ميدانية وإلحاق خسائر جسيمة بروسيا

زيلينسكي: الجيش الأوكراني قادر على تحقيق مكاسب ميدانية وإلحاق خسائر جسيمة بروسيامحادثة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بعد اجتماعه مع كبار القادة إن الجيش الأوكراني لديه القدرة على تحقيق مكاسب في ميدان المعركة وإلحاق خسائر جسيمة بروسيا. وأضاف زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطاب مصور في وقت متأخر من ليل الخميس، إن الاجتماع ناقش إمدادات الأسلحة الحديثة مضيفا أنه يجب تصعيد حدة الهجمات على الروس.
ومضى يقول "نحن متفقون على أن قواتنا لديها إمكانات قوية للتقدم في ساحة المعركة وإلحاق خسائر كبيرة بالمحتلين".
وتأمل كييف أن تسمح الأسلحة الغربية، وخاصة الصواريخ طويلة المدى مثل منظومة هيمارس الأمريكية التي نشرتها أوكرانيا مؤخرا، بشن هجوم مضاد واستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية.
كان ريتشارد مور، رئيس جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي6) قد ذكر في وقت سابق من يوم الخميس أن الروس "سيضطرون إلى التوقف بطريقة ما وسيمنحون الأوكرانيين فرصة للرد". وقال مور أن حصيلة 15 ألف قتيل في صفوف القوات الروسية هي "على الأرجح تقدير متحفّظ" و"ضربة شديدة حقيقية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان يأمل تحقيق انتصار سريع ضد كييف بدون تكبد خسائر فادحة إلى هذا الحد.
بريطانيا تقول إن روسيا تكثف استخدام صواريخ الدفاع الجوي
قالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الجمعة إن روسيا تكثف استخدام صواريخ الدفاع الجوي في وضع شن هجوم بري ثانوي بسبب النقص الحاد في الصواريخ المخصصة للهجمات البرية. وذكرت وزارة الدفاع في تحديث استخباراتي أن من شبه المؤكد أن روسيا نشرت أنظمة دفاع جوي استراتيجية من طرازي إس-300 وإس-400، المصممة لإسقاط الطائرات والصواريخ على مسافات بعيدة، بالقرب من أوكرانيا منذ بداية الغزو. وأضافت أن تلك الأسلحة، التي تحتوي على رؤوس حربية صغيرة نسبيا، مصممة لتدمير الطائرات وقد تشكل تهديدا كبيرا للقوات في العراء وللمباني الضعيفة، لكن من المستبعد أن تخترق المباني القوية.
وقالت وزارة الدفاع إن هناك فرصة كبيرة لأن تخطئ هذه الأسلحة إصابة أهدافها وتسبب خسائر في صفوف المدنيين لأن الصواريخ لم يتم تحسينها لأجل هذا الدور ولن يكون الجنود الذين يُشغلونها قد حظوا بتدريب كبير لمثل هذه المهام.
لافروف يزور جامعة الدول العربية الأحد ويتحدث أمام مجلس مندوبيها
أعلنت جامعة الدول العربية الخميس أنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلقي الأحد في القاهرة خطاباً أمام مجلسها الذي سيلتئم على مستوى المندوبين، في زيارة تأتي عقب قمة ثلاثية استضافتها طهران وجمعت قادة كلّ من روسيا وتركيا وإيران. ويلتقي لافروف في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وممثلي الدول الأعضاء ال22. وأفاد مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، بأنّ وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناقش الصراع في سوريا والحرب في أوكرانيا، خلال قمة عُقدت الثلاثاء في طهران مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي. وحتى الآن، لم تتخذ معظم العواصم العربية، التي تعتمد على الحبوب والأسلحة الروسية، موقفاً من الصراع في أوكرانيا. كما أنها تسعى للحفاظ على موقف متوازن بين روسيا والولايات المتحدة في هذا الشأن.
تأتي زيارة لافروف إلى القاهرة بعد أكثر من أسبوع على الجولة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط، والتي زار خلالها إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة العربية السعودية، حيث شارك في قمة تجمع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق. وردّاً على سؤال عن الزيارة المرتقبة للافروف إلى العاصمة المصرية، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إنّ الولايات المتّحدة "لا يهمّها مع من يتواصل وزير الخارجية لافروف وزملاؤه بقدر ما تركّز على الرسائل" التي تنقلها موسكو لمحاوريها خلال هذه اللقاءات. وأضاف "نحن ندرك أنّ هناك دولاً حول العالم لديها علاقات فردية مميّزة مع روسيا. لكن هناك مبادئ أساسية" من بينها "فكرة أنّ القوّة في القرن الحادي والعشرين لا تصنع الحقّ".
وقّع بايدن الخميس في إسرائيل وثيقة أمنية مع رئيس الحكومة يائير لبيد تعهّدت فيها الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي. وخلال زيارته لجدة السبت، أكد بايدن أمام عدد من القادة العرب أنّ واشنطن لن تترك "فراغاً يمكن أن تملأه الصين أو روسيا أو إيران". واتهمت طهران على الفور واشنطن بتأجيج التوترات الإقليمية.
روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستضر بالاقتصاد العالمي
قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس إن أحدث مجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي غير شرعية وسيكون لها "عواقب وخيمة" على الأمن وقطاعات من الاقتصاد العالمي.
واتفق دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا شملت حظر استيراد الذهب من روسيا وتجميد أصول أكبر بنك في البلاد (سبيربنك).
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا في بيان ينتقد الإجراءات الأخيرة "يواصل الاتحاد الأوروبي دفع نفسه إلى طريق مسدود بإصرار يُحسد عليه". وتابعت "العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاعات مختلفة من الاقتصاد العالمي أصبحت واضحة بشكل متزايد".
وأشارت المتحدثة إلى أن التكتل المكون من 27 دولة اقترح تخفيف بعض العقوبات التي فرضها في وقت سابق في محاولة لحماية الأمن الغذائي العالمي. وعبرت عن أمل موسكو في أن يؤدي ذلك إلى تهيئة الظروف الملائمة لتصدير الحبوب والأسمدة بدون عوائق.
وأضافت "نعلم للأسف أن هناك فجوة ضخمة بين ما يعلنه الاتحاد الأوروبي من نوايا وبين ما يفعله في الواقع".
موسكو تردّ على كانبيرا بحظر دخول 39 أسترالياً الأراضي الروسية
أعلنت روسيا الخميس أنّها فرضت على 39 مواطناً أسترالياً يعملون خصوصاً في أجهزة الأمن والدفاع، حظر دخول إلى أراضيها، في إجراء وضعته في إطار الردّ على عقوبات فرضتها كانبيرا على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنّه "ردّاً على قرار مسؤولين في كانبيرا فرض عقوبات (...)، أدرجت روسيا 39 شخصاً إضافياً على قائمة" الأشخاص الممنوعين من دخول أراضيها. وأوضحت أنّ من بين هؤلاء "ممثّلين عن سلطات إنفاذ القانون وحرس الحدود ومتعاقدين في قطاع الدفاع".
ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الممنوعين من دخول أراضيها. وتضمّنت القائمة على وجه الخصوص اسم نائب وزير الداخلية الأسترالي مارك أبلونغ، وقادة الشرطة في مقاطعات أسترالية عدّة.
في حزيران/يونيو اتّخذت روسيا، للأسباب نفسها، إجراءً مماثلاً طال يومها 121 أسترالياً. ومنذ بدأ جيشها يغزو جارتها أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير، اتخذت روسيا إجراءات مماثلة ضد مئات المسؤولين الغربيين.