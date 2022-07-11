أوكرانيا تحشد لجيش يتألف من مليون عنصر لاستعادة الجنوب من قبضة روسيا

قال أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني في مقابلة مع صحيفة التايمز إن أوكرانيا تحشد "لجيش يتكون من مليون عنصر" ومزود بأسلحة الناتو، في محاولة لاستعادة السيطرة على جنوب البلاد.

وتابع ريزنيكوف قائلا إن استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بساحل البحر الأسود أمر حيوي لاقتصاد أوكرانيا.

وأشار ريزنيكوف إلى أن الأوامر وجهها الرئيس فولوديمير زيلينسكي وأن وزارة الدفاع بدأت تضع الخطط المطلوبة.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني للصحيفة: "لدينا ما يقرب من 700 ألف في القوات المسلحة وعندما نضيف الحرس الوطني والشرطة وحرس الحدود نصل إلى نحو مليون عنصر."

وقال ريزنيكوف أنه يكتب لنظرائه في الدول الغربية شارحاً لهم لماذا "يحتاج جيشه إلى هذه الأسلحة أو تلك، ثم بعد تسلمها سيصبح القرار سياسياً".

وأشاد ريزنيكوف، بموقف بن والاس وزير الدفاع البريطانى الذي لعب دورا أساسياً في توفير أنظمة إطلاق الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة بقنية عالية.

تأتي تصريحات وزير الدفاع في الوقت الذي تحرز فيه روسيا تقدماً في السيطرة على الأراضي في منطقة دونباس الشرقية.

وأسفر هجوم على مبنى سكني يتكون من خمسة طوابق بالقرب من مدينة كراماتورسك، الأحد عن مقتل 18 شخصًا على الأقل، وما يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في موقع المبنى.