اتفاق روسي-أوكراني يلوح في الأفق بخصوص تصدير الحبوب وتحذيرات في ألمانيا من اضطرابات بسبب الطاقة

اتفاق روسي-أوكراني يلوح في الأفق بخصوص تصدير الحبوب وتحذيرات في ألمانيا من اضطرابات بسبب الطاقةمحادثة
- قصفت روسيا "مبان مدنية" في ميكولاييف، فجر الأربعاء، بحسب ما يقوله الجانب الأوكراني. وتقع ميكولاييف، أكبر مدن المنطقة التي تحمل اسمها أيضاً، على حدود خيرسون التي يسيطر عليها الروس، حيث يحاول الجيش الأوكراني تنفيذ هجوم مضاد منذ أسابيع.
- ارتفع عدد المدنيين القتلى من القصف الصاروخي الروسي على بلدة تشاسيف يار إلى 48 بحسب أجهزة الإسعاف الأوكرانية، بينهم طفل صغير، بينما تم إنقاذ 9 أشخاص من تحت الركام.
- قالت أوكرانيا إن روسيا حاولت مجدداً قصف جزيرة الثعبان الاستراتيجية في البحر الأسود، وهي الجزيرة التي انسحبت منها مؤخراً بعد تعرض قواتها لعدة ضربات. ولم يشر المسؤولون الأوكرانيون إلى السبب الذي دفع روسيا إلى محاولة قصف الجزيرة.
- قال مسؤولون في قطاع الطاقة إن تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل قد تتضاعف ثلاث مرات في ألمانيا مع تضاؤل إمدادات الغاز الروسي، وأثار متحدث باسم إحدى الشركات احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية ما لم يكن هناك حد أقصى للأسعار. وكانت غازبروم الروسية أعلنت أمس عدم امتلاكها أية وثيقة تؤكد أنها ستستلم التوربين المطلوب من كندا، حيث يخضع للصيانة في شركة سيمنز، ما يهدد إمدادات الغاز عبر خطّ أنابيب نورد ستريم 1.
- قال خلوصي أكار وزير الدفاع التركي الأربعاء إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولي الأمم المتحدة بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود أسفرت عن اتفاق لتشكيل مركز تنسيق لضمان سلامة ممرات الشحن. ومن المقرر أن تلتقي الأطراف الأربعة الأسبوع المقبل مرة جديدة لبحث هذا الملف.
- قال مسؤول انفصالي إن الجيش الروسي دخل سيفيرسك بالقرب من باخموت وسلوفيانسك، بيما قال مسؤول انفصالي آخر لوكالة تاس إن مياه الشفة عادت إلى مدينة ماريوبول التي حدثت فيها مواجهات عنيفة أدت إلى دمارها بشكل شبه كامل. ولا يمكن ليورونيوز التحقق من دقة هذه التقارير.
وزارة الدفاع البريطانية: روسيا لم تحقق أي تقدم ملموس في دونباس خلال الـ72 ساعة الماضية
قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا لم تحقق أي تقدم عسكري ميداني "يُذكر" في الأيام الثلاثة الماضية مشيرة إلى أن الجيش الروسي يتابع قصفه المدفعي في منطقة دونباس، على خط جبهة واسع.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 14, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/ooeYS0oJa7
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3TkIw6XCNU
وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي يُتبع أحياناً القصف بهجمات محدودة لوحدات عسكرية صغيرة، مؤكدة أن موسكو تخاطر في خسارة التفوق الذي حققته بعد سيطرتها على ليسيتشانسك.
تقارير عن قصف ميكولاييف في الجنوب
قال رئيس بلدية مدينة ميكولاييف الأوكرانية، اليوم، الخميس، إن المدينة تعرض لقصف صاروخي روسي صباحاً، ودعا السكان إلى ملازمة بيوتهم عبر حسابه في تلغرام.
وقال أوليكساندر سينكيفيتش إن "القوات الروسية العنصرية تستهدف مدنيين في ميكولاييف. طواقم الإنقاذ تقوم بمهماتها حالياً".
وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، ضربت المدينة مرتين، وكان دوي الانفجارين عنيف جداً.
وتقع ميكولاييف، التي تعتبر أبرز مدينة في المقاطعة التي تحمل نفس الاسم، على مقربة من مقاطعة خيرسون الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الروس. وهي تطل على البحر الأسود عبر خليج خاص بها.
وحاول الجيش الأوكراني تنفيذ هجوم مضاد في الجنوب في الأيام الأخيرة، ونجح بالفعل في استعادة عدة بلدات من الجيش الروسي. كل هذا يجعل من مدينة ميكولاييف عرضة للاستهداف الروسي.
ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي على مبنى في تشاسيف يار إلى 48
قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية إن عدد القتلى جراء القصف الروسي على مبنى في بلدة تشاسيف يار ارتفع إلى 48 مساء الأربعاء.
وفي المحصلة، تم إنقاذ 9 أشخاص من تحت أنقاض المبنى فقط، بينما قتل 48 بينهم طفل، بحسب ما تقوله الجهات الأوكرانية.
قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن روسيا حاولت مجدداً قصف جزيرة الثعبان، ليل الأربعاء-الخميس.
وقال مركز القيادة الجنوبية إن طائرتين حربيتين روسيتين حاولتا قصف الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في البحر الأسود ليلاً، والتي دارت عليها معارك عنيفة في السابق، ولكن القنابل سقطت في البحر.
ونقل المستشار الرئاسي الأوكراني أنطون هيراشينكو ما جاء على لسان القيادة العسكرية عبر حسابه في تلغرام، حيث قال إن طائرتين روسيتين من طراز سوخوي-27 حاولتا قصف جزيرة الثعبان من دون أن تنجحا في إصابة الهدف.
قال مسؤولون انفصاليون ووسائل إعلام روسية إن الجيش الروسي والقوات الرديفة نجح في الدخول إلى مدينة سيفيرسك في منطقة دونيتسك.
ونقلت وكالة تاس عن مسؤول انفصالي قوله إن البلدة قد تسقط في أيدي الروس خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولا يمكن ليورونيوز التحقق من دقة هذه التقرير.
في الجانب الأوكراني، قالت وزارة الدفاع في بيان ليلي إن القوات الروسية لم تقم بأية هجمات على خطوط الجبهة، وضمنها خط سيفيرسك، ولكن الوزارة قالت إن البلدة تعرضت لقصف مدفعي مكثف.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قالت منذ الأربعاء إنه من المرجح أن يركز الجيش الروسي على السيطرة على عدة بلدات صغيرة في الأسابيع المقبلة، من ضمنها سيفيرسك ودولنيا، بهدف التقدم لاحقاً نحو أكبر مدن في دونيتسك، ألا وهي سلوفيانسك وباخموت وكراماتورسك.
احتمال ارتفاع أسعار الطاقة ثلاثة أضعاف في ألمانيا وتحذير من اضطرابات اجتماعية
قال مسؤولون في قطاع الطاقة إن تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل قد تتضاعف ثلاث مرات في ألمانيا مع تضاؤل إمدادات الغاز الروسي، وأثار متحدث باسم إحدى الشركات احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية ما لم يكن هناك حد أقصى للأسعار.
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وفي مقابلة مع مجموعة "آر.إن.دي" الصحفية، تنشر اليوم، الخميس، حث كلاوس مولر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات المستهلكين على خفض الاستهلاك وادخار المال.
وفي مقابلة مع رويترز قال رولاند فارنر رئيس أعمال البلدية في شركة كيمنتس الحكومية "علينا أن نساعد الأسر متوسطة الدخل وأن نضع حدا أقصى لتكاليف الطاقة"، وحذر من أن الفواتير السنوية التي تبلغ 1500 يورو قد ترتفع إلى 4700 يورو في أكتوبر تشرين الأول. وأضاف "إذا وقعت اضطرابات اجتماعية فلن يكون بمقدور الدولة التعامل مع الأمر".
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اتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية وغوتيريش يقول طريق السلام مازال طويلاً
أعلنت تركيا الأربعاء اتفاقاً مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة يستهدف استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي أوقفتها روسيا، مما يزيد احتمالات إنهاء الأزمة التي تعرّض الملايين لخطر المجاعة.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الاتفاق سيوقع عندما يجتمع الطرفان مرة أخرى الأسبوع المقبل وسيشمل ضوابط مشتركة لفحص الحبوب في الموانئ وإن تركيا ستضمن سلامة ممرات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وأضاف أن تركيا ستقيم أيضاً مركزاً للتنسيق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب.
وفي وقت سابق، قالت أوكرانيا إن الاتفاق "على بعد خطوتين" فقط، بينما تستضيف تركيا المحادثات الرباعية في إسطنبول. وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير-شباط فيما صار أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه تم اتخاذ "خطوة مهمة وجوهرية" نحو استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية لكن نبه إلى "الحاجة للمزيد من العمل الفني الآن لتجسيد التقدم الذي جرى إحرازه اليوم".
نأمل في الأسبوع المقبل، أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن كما قلت نحن ما زلنا بحاجة إلى الكثير من النوايا الحسنة والالتزامات من قبل جميع الأطراف (أنطونيو غوتيريش)
وأضاف أنه على الرغم من التواصل الدبلوماسي بين أوكرانيا وروسيا لكن "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه من أجل السلام".
ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا أو روسيا، وكلاهما من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم.