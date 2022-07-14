اتفاق روسي-أوكراني يلوح في الأفق بخصوص تصدير الحبوب وتحذيرات في ألمانيا من اضطرابات بسبب الطاقة

- قصفت روسيا "مبان مدنية" في ميكولاييف، فجر الأربعاء، بحسب ما يقوله الجانب الأوكراني. وتقع ميكولاييف، أكبر مدن المنطقة التي تحمل اسمها أيضاً، على حدود خيرسون التي يسيطر عليها الروس، حيث يحاول الجيش الأوكراني تنفيذ هجوم مضاد منذ أسابيع.

- ارتفع عدد المدنيين القتلى من القصف الصاروخي الروسي على بلدة تشاسيف يار إلى 48 بحسب أجهزة الإسعاف الأوكرانية، بينهم طفل صغير، بينما تم إنقاذ 9 أشخاص من تحت الركام.

- قالت أوكرانيا إن روسيا حاولت مجدداً قصف جزيرة الثعبان الاستراتيجية في البحر الأسود، وهي الجزيرة التي انسحبت منها مؤخراً بعد تعرض قواتها لعدة ضربات. ولم يشر المسؤولون الأوكرانيون إلى السبب الذي دفع روسيا إلى محاولة قصف الجزيرة.

- قال مسؤولون في قطاع الطاقة إن تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل قد تتضاعف ثلاث مرات في ألمانيا مع تضاؤل إمدادات الغاز الروسي، وأثار متحدث باسم إحدى الشركات احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية ما لم يكن هناك حد أقصى للأسعار. وكانت غازبروم الروسية أعلنت أمس عدم امتلاكها أية وثيقة تؤكد أنها ستستلم التوربين المطلوب من كندا، حيث يخضع للصيانة في شركة سيمنز، ما يهدد إمدادات الغاز عبر خطّ أنابيب نورد ستريم 1.

- قال خلوصي أكار وزير الدفاع التركي الأربعاء إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولي الأمم المتحدة بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود أسفرت عن اتفاق لتشكيل مركز تنسيق لضمان سلامة ممرات الشحن. ومن المقرر أن تلتقي الأطراف الأربعة الأسبوع المقبل مرة جديدة لبحث هذا الملف.

- قال مسؤول انفصالي إن الجيش الروسي دخل سيفيرسك بالقرب من باخموت وسلوفيانسك، بيما قال مسؤول انفصالي آخر لوكالة تاس إن مياه الشفة عادت إلى مدينة ماريوبول التي حدثت فيها مواجهات عنيفة أدت إلى دمارها بشكل شبه كامل. ولا يمكن ليورونيوز التحقق من دقة هذه التقارير.