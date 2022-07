اتفاق روسي-أوكراني يلوح في الأفق بخصوص تصدير الحبوب وتحذيرات في ألمانيا من اضطرابات بسبب الطاقة

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا لم تحقق أي تقدم عسكري ميداني "يُذكر" في الأيام الثلاثة الماضية مشيرة إلى أن الجيش الروسي يتابع قصفه المدفعي في منطقة دونباس، على خط جبهة واسع.

