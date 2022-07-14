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إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي يفشل في فتح زجاجة مياه بأسنانه خلال زيارة بايدن

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال جولة في أنظمة الشعاع الحديدي والقبة الحديدية الإسرائيلية في مطار بن غوريون، في 13 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال جولة في أنظمة الشعاع الحديدي والقبة الحديدية الإسرائيلية في مطار بن غوريون، في 13 يوليو 2022   -   حقوق النشر  Gil Cohen-Magen/AP

على الرغم من الاستعدادات الصارمة في مطار بن غوريون قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، يوم الأربعاء، إلا أن المشهد حمل بعض اللحظات غير المتوقعة والطريفة.

فقد تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وهو يحاول فتح زجاجة مياه بأسنانه عدة مرات دون جدوى خلال حفل استقبال جو بايدن في المطار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي بايدن سيقضي يومين في القدس لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين قبل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، في الضفة الغربية المحتلة، بعدها سيغادر بايدن مباشرة من تل أبيب إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.