الاتحاد الأوروبي يقترح تخصيص نصف مليار يورو لتعزيز ترسانته الدفاعية المشتركة

اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ 500 مليون يورو لتعزيز ترسانتها الدفاعية المشتركة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والمساعدات العسكرية التي قدمتها دول الاتحاد الأوروبي إلى كييف لتدافع عن بلادها وشعبها.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحفيز المشتريات المشتركة بين دول التكتّل وتجنيب التنافس بينها على المنتجات ذاتها، وتسهيل عمليات التمويل.

ويشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي التي تشارك في حملة مساعدة عسكرية ضخمة لأوكرانيا، تسعى إلى تعزيز قدراتها العسكرية الدفاعية، فيما تأمل المفوضية الأوروبية بدء تشغيل نظام المشتريات المشتركة بحلول نهاية العام.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعرب قبل شهرين عن إصراره على تنفيذ المشتريات العسكرية ضمن التكتّل على أساس جماعي، وقال: نقترح تشكيل فريق عمل دفاعي لعمليات الشراء المشتركة ، حيث يمكن للدول الأعضاء المشاركة في تلبية احتياجاتها على المدى القصير"، مضيفاً: " سوف نقدم حوافز مالية للدول الأعضاء للمشاركة في هذا النظام" حسب قوله.