الغزو الروسي لأوكرانيا: الصواريخ والغاز الطبيعي سلاح موسكو الفتاك في حربها مع كييف

الغزو الروسي لأوكرانيا: الصواريخ والغاز الطبيعي سلاح موسكو الفتاك في حربها مع كييفمحادثة
جدّد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين إرادتهم في تعزيز دعمهم لأوكرانيا بالمال والسلاح والعقوبات، وزيادة الضغط على موسكو رغم التهديدات بقطع إمدادات الغاز الروسي. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد الاجتماع "إنه اختبار مقاومة لمجتمعاتنا. علينا أن نصمد. ليس لدينا خيار".
ويخشى القادة الأوروبيون من ازدياد عداء الرأي العام للعقوبات وسط ارتفاع أسعار الوقود والغاز والطاقة الكهربائية في أوروبا. وقالت وزيرة خارجية بلجيكا التي عُيّنت الجمعة حجّة لحبيب إن الحرب في أوكرانيا لها تداعيات على المواطنين "الذين يواجهون أسعارًا مرتفعة جدًا للمواد الأولية والطاقة". لكن جوزيب بوريل شدد على أن الوزراء قرروا "بالإجماع" الإثنين مواصلة مساعدة أوكرانيا.
ميدفيديف: روسيا ستضع شروط السلام في أوكرانيا
قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الثلاثاء إن بلاده ستنتصر في أوكرانيا وستحدد شروط اتفاق سلام مستقبلي مع كييف. وأضاف ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا، في منشور على تيليغرام "ستحقق روسيا جميع أهدافها. سيكون هناك سلام - بشروطنا".
وأصبح الرئيس السابق، الذي اعتبره الغرب يوما شريكا محتملا، متشددا وصريحا على نحو متزايد في انتقاده الغرب منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير- شباط الماضي.
مسؤول: أفدييفكا الأوكرانية تصد سلسلة من الهجمات الروسية
قال فيتالي باراباش رئيس الإدارة العسكرية لمدينة أفدييفكا الأوكرانية يوم الثلاثاء إن القوات الروسية حاولت دون جدوى التقدم نحو المدينة الواقعة إلى الشمال من دونيتسك في الأيام القليلة الماضية.
تقع أفدييفكا على طريق يؤدي من دونيتسك إلى كوستيانتينيفكا ثم يمتد باتجاه كراماتورسك وسلوفيانسك، المدينتان الرئيسيتان في المنطقة التي لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا.
وقال باراباش للتلفزيون الأوكراني "(تصريحات العدو) بأن الطريق السريع أفدييفكا-كوستيانتينيفكا... تحت سيطرتهم غير صحيحة".
وأضاف أن القوات الأوكرانية صدت الروس بعد أن شنوا هجمات على مدى عدة أيام.
وتابع "خسائر العدو أكبر بكثير من خسائرنا"، فقد تكبد نحو 40 قتيلا بينما فقدت القوات الأوكرانية أربعة جنود في القتال.
بريطانيا: روسيا تجد صعوبة في مواصلة القتال الهجومي الفعال
ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية الثلاثاء أن روسيا تجد صعوبة في الحفاظ على قوة قتالية هجومية فعالة منذ بدء غزوها لأوكرانيا ومن المرجح أن تتفاقم المشكلة بشكل متزايد. وقالت وزارة الدفاع في تحديث للمخابرات "بالإضافة إلى مواجهة نقص حاد في الأفراد، يواجه المخططون الروس معضلة بين نشر قوات الاحتياط في دونباس أو الدفاع في ظل الهجمات المضادة الأوكرانية في قطاع خيرسون الجنوبي الغربي". وأضافت الوزارة أنه بينما قد تستمر روسيا في تحقيق المزيد من المكاسب، فمن المرجح أن يكون إيقاع عملياتها ومعدل تقدمها بطيئين للغاية.
مراسلون بلا حدود تطالب يوتلسات بالتوقف عن بثّ قنوات روسية
طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" الإثنين مشغّل الأقمار الاصطناعية الأوروبي "يوتلسات" بالتوقّف عن بثّ اثنتين من القنوات التلفزيونية الروسية بدعوى أنّهما تمثّلان "رأس حربة" الدعاية الروسية.
وردّت يوتلسات على طلب المنظمة المتخصّصة بالدفاع عن حقوق الصحافيين بالقول إنّ هذا الأمر ليس من اختصاصها بل يعود البتّ فيه إلى الهيئات الناظمة للبثّ التلفزيوني. وقال الأمين العام لمراسلون بلاد حدود كريستوف ديلوار في بيان إنّه "لا يمكن ليوتلسات أن تساهم بصورة قانونية في دعاية الكرملين من خلال توفير وسائل للبث، وأن تجني أرباحاً من المعلومات المضلّلة والرقابة. ينبغي على السلطات الفرنسية أن تضع حدّاً لهذا الوضع". وأضاف البيان أنّ باقتي "إن تي في +" و"تريكولور" تشكّلان مصدراً إخبارياً لما بين 25 إلى 30 بالمئة من الشعب الروسي، مشيراً إلى أنّ هاتين الباقتين تضمّان خصوصاً قناتي "بيرفيي كانال" و"روسيا 1" الحكوميتين وقناة "إن تي في" الخاصة.