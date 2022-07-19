الغزو الروسي لأوكرانيا: الصواريخ والغاز الطبيعي سلاح موسكو الفتاك في حربها مع كييف

جدّد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين إرادتهم في تعزيز دعمهم لأوكرانيا بالمال والسلاح والعقوبات، وزيادة الضغط على موسكو رغم التهديدات بقطع إمدادات الغاز الروسي. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد الاجتماع "إنه اختبار مقاومة لمجتمعاتنا. علينا أن نصمد. ليس لدينا خيار".

ويخشى القادة الأوروبيون من ازدياد عداء الرأي العام للعقوبات وسط ارتفاع أسعار الوقود والغاز والطاقة الكهربائية في أوروبا. وقالت وزيرة خارجية بلجيكا التي عُيّنت الجمعة حجّة لحبيب إن الحرب في أوكرانيا لها تداعيات على المواطنين "الذين يواجهون أسعارًا مرتفعة جدًا للمواد الأولية والطاقة". لكن جوزيب بوريل شدد على أن الوزراء قرروا "بالإجماع" الإثنين مواصلة مساعدة أوكرانيا.