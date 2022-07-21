مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: بوتين يتمتع بصحة "جيدة للغاية"

نفى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز صحة الشائعات المستمرة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي تفيد بأن صحته في تدهور مستمر وكبير وربما يعاني من السرطان، قائلاً إن بوتين يتمتع بصحة جيدة للغاية.

وفي حديثه خلال منتدى آسبن الأمني ​​في كولورادو، شدد بيرنز على أن تقييمه لصحة بوتين ليس تقييماً "استخبارياً رسمياً"، ولكنه استنتاج بني على خبرته الطويلة مع روسيا - حيث عمل سفيراً لبلاده في موسكو بين عامي 2005 و2008 - لكنه قال إن هذا الاستنتاج بالتأكيد سيفرض على معارضي بوتين، الذين كانوا يأملون ظهور علامات تدل على أنه قد يموت قريباً بمرض غير معلن، التوقف عن ذلك.

وقال بيرنز إن آراء بوتين بشأن أوكرانيا، وخاصة ما يتعلق بإرادة الشعب الأوكراني مقاومة الغزو الروسي، تستند إلى "بعض الافتراضات المعيبة بشدة"، كإيمانه بأن أوكرانيا ليست دولة حقيقية وأن من حق روسيا السيطرة عليها كما ردد مراراً على مدى السنين بشكل سري، وفقاً لبيرنز.

وأوضح بيرنز في تحديثه لأرقام الضحايا الروس أن حوالي 15 ألف جندي روسي قتلوا حتى الآن وأصيب حوالي 45 ألف، ووصف خسارتهم بالكبيرة جداً، مضيفاً أن الطرف الأوكراني عانى كذلك خسائر كبيرة وإن كانت أقل قليلاً مما تكبده الروس.