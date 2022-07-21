الحكومة المصرية تسمح بالتقاط الصور الشخصية في الشوارع دون تصريح مسبق

وافقت الحكومة المصرية الأربعاء على السماح للمصريين والأجانب بـ"التصوير الشخصي" في الأماكن العامة من دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات، على ألا يكون "مسيئا بشكل أو بآخر للبلاد"، بحسب بيان لوزارة السياحة المصرية.

وجاء في بيان الوزارة أن "تمت الموافقة على أن يكون التصوير الشخصي بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو مجاناً ودون اشتراط الحصول على أي تصاريح مسبقة".

وأرجعت وزارة السياحة القرار إلى "الترويج للسياحة الثقافية .. وتشجيعا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر".

وكانت شكاوى عديدة ظهرت مؤخراً من مدوني فيديو وأشخاص مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي من بعض ممارسات السلطات المصرية لمنع أو مضايقة أشخاص منهم عند التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو في المواقع السياحية، فضلا عن مصادرة معدات التصوير.

وبحسب قرار الحكومة، يشترط أن يكون التصوير الشخصي المسموح به "دون استخدام المعدات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق وهي مظلات التصوير الاحترافية، وسائل الإضاءة الصناعية الخارجية، أو المعدات التي من شأنها إشغال الطريق العام".

كما أكد البيان على "الالتزام الكامل بعدم تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد قد تسئ بشكل أو بآخر للبلاد".

ويذكر أن في آب/أغسطس 2019، وافق المجلس الأعلى للآثار في مصر على السماح "بالتصوير الشخصي التذكاري للمصريين والسائحين بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو داخل كل المتاحف والمواقع الأثرية".