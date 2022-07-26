شاهد: السلطات الإسرائيلية تواصل عمليات هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

هدمت القوات الاسرائيلية الثلاثاء في قراوة بني حسن بالضفة الغربية المحتلة منزلي فلسطينيَين متهمَين بقتل مستوطن إسرائيلي بالرصاص في نيسان/أبريل الماضي في مستوطنة أرئيل، بحسب ما أفاد الجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "نفذ يوسف عاصي ويحيى مرعي وهما فلسطينيان، إطلاق نار مميت عند مدخل مدينة أرئيل مما أدى إلى مقتل حارس الأمن الإسرائيلي فياتشيسلاف غوليف في 29نيسان/أبريل 2022".

اعتُقل عاصي ومرعي بعد يوم واحد من الهجوم، ويقبعان في السجن إلى حين إحالتهما إلى محكمة عسكرية إسرائيلية.

وأضاف بيان الجيش أن "خلال الليل هدم الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود الإسرائيلية منزلي الفلسطينيَين .... بعد أن رفضت المحكمة العليا الالتماس المقدم من عائلتيهما".

تؤيد المحكمة العليا الإسرائيلية سياسة هدم بيوت عائلات الفلسطينيين منفذي الهجمات التي تستهدف إسرائيليين بحجة تطبيق "سياسة الردع". ويقول نشطاء حقوقيون إن سياسة هدم منازل المتهمين بتنفيذ هجمات تمثل عقابًا جماعيًا لأنها يمكن أن تجعل غير المقاتلين بمن فيهم الأطفال بلا مأوى.

المصدر: جمعية بتسليم

وأشار الجيش إلى أنه خلال عمليتي الهدم "اندلعت مواجهات عنيفة شارك فيها مئات الفلسطينيين ضد الجيش، وألقى المتظاهرون الحجارة والزجاجات الحارقة وإطارات السيارات المحترقة على الجنود. وردت قوات الجيش بوسائل تفريق المتظاهرين وأعمال الشغب" من دون توضيحات.

يعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967، حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني بالإضافة إلى نحو 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

ومنذ العام 2004، هدمت إسرائيل حوالي 274 منزلا حيث فقد أكثر من 1330 مواطنا فلسطينيا من بينهم 165 قاصرا بيوتهم.