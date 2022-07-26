"الشر المؤسف".. البابا فرنسيس يعتذر للسكان الأصليين في كندا عن نهج المدارس الكاثوليكية السابقة

وقف أقارب ناجين من المدارس الداخلية الكاثوليكية خارج كنيسة القلب المقدس في إدمونتون في كندا مساء الاثنين لإلقاء نظرة على البابا فرانسيس عند وصوله للقاء مجموعة من السكان الأصليين.

طلب البابا، الذي احتاج إلى مساعدة كرسي متحرك للزيارة، من مساعديه تقريبه من الأشخاص الذين تجمعوا حوله.

وشعر الكثير منهم أن اعتذار البابا في وقت سابق من اليوم كان خطوة أولى على طريق المصالحة.

وكان البابا مصمماً على القيام بهذه الرحلة، على الرغم من اعتلال في ركبته كان قد أرغمه على إلغاء زيارة إلى إفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر.

التمس البابا فرانسيس الصفح من السكان الأصليين الناجين من المدارس الداخلية في كندا، واصفاً معاملتهم بـ "الشر المؤسف".