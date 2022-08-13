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الهند

محام هندي يفوز بدعوى قضائية استمرت 22 عاماً

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بقلم:  يورونيوز
أمام المحكمة العليا في البنجاب وهاريانا في شانديغار، الهند.
أمام المحكمة العليا في البنجاب وهاريانا في شانديغار، الهند.   -   حقوق النشر  SEBASTIEN BERGER/AFP or licensors

فاز محام هندي في دعوى قضائية استمرت 22 عاما كان قد أقامها التابعة للدولة بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق سعرها الأساسي بعشرين روبية، وأكّد الجمعة أنّه استمر في المعركة القضائية بهدف إظهار الحقيقة.

واشترى تونغناث شاتورفيدي عام 1999 تذكرة من مسقط رأسه ماثورا الواقعة في ولاية أوتار براديش الواقعة في الشمال للذهاب يوم عيد الميلاد إلى موراداباد التي تبعد 300 كيلومتر عن المنطقة التي يتحدر منها.

لكنّ الموظف المسؤول عن التذاكر باع المحامي تذكرة مقابل 90 روبية (1.12 دولار) بدل سعرها الأساسي البالغ 70 روبية (87.23 سنتاً).

تعويضات للمحامي بقيمة 187 دولار

وبعدما رُفضت طلباته المتكررة لاسترجاع المبلغ، أقام شاتورفيدي دعوى أمام محكمة حماية المستهلك في ماثورا والتي توصلت هذا الشهر إلى حكم يلزم شركة سكك الحديد دفع تعويضات للمحامي بقيمة 15 ألف روبية (186.78 دولاراً).

وقال شاتورفيدي في تصريح لوكالة فرانس برس من أمام المحكمة إنّ "الأمر لم يكن يتعلق بالحصول على تعويضات بل بحقوقي"، مضيفاً "يحق لي كمواطن أن أطلق عملية إعادة نظر في الممارسات التعسفية والفاسدة من الدولة أو إحدى مؤسساتها".

وتبرز هذه القضية البطء المزمن في النظام القضائي في الهند الذي تنظر محاكمه في نحو خمسين مليون دعوى.

وقال شاتورفيدي "شعرت بالإحباط نتيجة التأخير الذي عادة ما يحصل في المحاكمات، لكنني كنت مصمماً على الاستمرار في القضية حتى صدور الحكم".

المصادر الإضافية • أ ف ب