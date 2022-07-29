مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تصاعد العنف ضد السوريين في لبنان

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة أسوشييتد برس يوم الجمعة إن التمييز والعنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان تصاعدا في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باولا باراتشينا لوكالة أسوشييتد برس: "لقد رأينا توترات بين اللبنانيين والسوريين في المخابز في جميع أنحاء البلاد". "في بعض الحالات التي تنطوي حتى على إطلاق النار واستخدام العصي ضد اللاجئين".

يقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن لبنان يواجه أزمة أمن غذائي، حيث يعاني حوالي نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي. ويعاني الناس أيضًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض العملة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

قالت بارانشينا إن بعض أجزاء لبنان أصدرت حظر تجول للاجئين أو طلبت من المخابز إعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين.

وفقاً لإعلان حصلت عليه وكالة أسوشييتد برس، صدرت أوامر للمخابز في مدينة بعلبك بإعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين للحصول على الخبز العربي المسطح المدعوم.

أخبر أحد اللاجئين السوريين وكالة الأسوشييتد برس في وقت سابق من هذا الشهر أنه أُجبر على الانتظار عدة ساعات في مخبزة لأنهم كانوا يفضلون إعطاء الخبز للبنانيين أولاً.

في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ضربت مجموعة من الرجال في حي برج حمود اللبناني بالقرب من العاصمة صبياً سورياً بالعصي وركلوه على وجهه بالقرب من مخبزة.

أعلنت السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة أمنية لقمع المعارك والاشتباكات في المخابز.

ودعت المفوضية السلطات اللبنانية إلى "ضمان سيادة القانون وحماية جميع الأشخاص في البلاد"، بينما حثت المجتمع الدولي على زيادة المساعدات للبلاد.

صوّت المشرعون اللبنانيون على إنفاق قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار على استيراد مزيد من القمح على أمل خفض السعر محلياً.

يقيم حوالي مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية في بلادهم في لبنان المجاور، حيث يعيش معظمهم في فقر مدقع.

منذ عام 2019، تعمق الفقر في جميع أنحاء البلاد وينطلق عدد متزايد من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، أسبوعياً تقريباً، في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط ​​بحثاً عن ملاذ في أوروبا.

دعا المسؤولون اللبنانيون بشكل متزايد إلى الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى بعض المناطق في سوريا يعتبرونها في مأمنٍ من الصراع.

بينما هدأ النزاع المسلح في معظم أنحاء سوريا، تقول منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الظروف ليست آمنة لكثير من الناس للعودة. تقول هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إنهما وثقتا حالات اعتقال تعسفي وتعذيب ومجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان بالنسبة للعائدين.

وقد رفضت الحكومة اللبنانية الإصغاء لهذه المخاوف، وتنسق مع الحكومة السورية في دمشق بشأن خطة بإمكانها إعادة ما يصل إلى 15 ألف لاجئ إلى بلادهم كل شهر.