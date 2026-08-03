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ماذا تخطط السعودية في اليمن؟ قراءة في خيارات الرياض العسكرية ضد الحوثيين

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في صنعاء، اليمن، 18 أبريل/نيسان 2025.
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في صنعاء، اليمن، 18 أبريل/نيسان 2025. حقوق النشر  AP Photo/Osamah Abdulrahman, File
حقوق النشر AP Photo/Osamah Abdulrahman, File
بقلم: Ekbal Zein & يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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المواجهة لم تعد محصورة في اليمن، فبعض الهجمات على السعودية انطلقت من الحشد الشعبي في العراق، بتنسيق مع الحوثيين، مما يزيد تعقيد المشهد ويربطه بالتوتر الأمريكي-الإيراني.

يدور الحديث عن أن السعودية تحضّر لتحرك عسكري ضد الحوثيين في اليمن، لكن هذه المرة تبدو الرياض أكثر حرصاً على عدم الانجرار إلى حرب برية واسعة، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

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وبحسب التقارير، فإن المملكة تدرس شن عملية برية محدودة، يقودها عناصر يمنية موالية للحكومة الشرعية، على أن يكون الدعم السعودي مقتصراً على الغطاء الجوي والاستخباراتي واللوجستي، مع إمكانية مشاركة محدودة لقوات خاصة سعودية في أدوار استشارية وقيادية.

وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد التوتر مع الحوثيين، الذين أعلنوا فرض حصار بحري على السعودية في وقت ازدياد اعتمادها على البحر الأحمر لتصدير نفطها، في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز.

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وفق محللين، بينهم سيريل ويدرشوفن من شركة "بلو ووتر ستراتيجي"، فإن الرياض تدرك جيداً المخاطر التي تحيط بأي تقدم بري في شمال اليمن، إذ تتداخل عوامل طبيعية ولوجستية وعسكرية تجعل المهمة محفوفة بالخسائر؛ فوعورة التضاريس، وامتداد خطوط الإمداد، إلى جانب خبرة الحوثيين في حرب العصابات، كلها عناصر قد تكلّف القوات السعودية ثمناً باهظاً.

وبناءً على ذلك، تتنوع الخيارات الميدانية المطروحة بين شن عملية في محافظة البيضاء ذات الأهمية الاستراتيجية، أو الضغط على جبهة مأرب، أو التقدم على ساحل البحر الأحمر باتجاه الحديدة، في محاولة لتقييد حركة الحوثيين نحو الموانئ والمواقع العسكرية.

لكن الباحث اليمني عبدالغني الإرياني، من مركز صنعاء للدراسات، يشكك في قدرة القوات الحكومية اليمنية على شن هجوم واسع، بسبب ضعف التنسيق بين تشكيلاتها المختلفة وتعدد ولاءاتها، محذراً من أن أي تقدم قد يتحول إلى حرب استنزاف.

كما أن المواجهة لم تعد محصورة في اليمن، فبعض الهجمات على السعودية انطلقت من الحشد الشعبي في العراق، بتنسيق مع الحوثيين، مما يزيد تعقيد المشهد ويربطه بالتوتر الأمريكي-الإيراني.

ووسط هذه التطورات، يحذر مراقبون من تبعات إنسانية كارثية، إذ يعاني اليمن أصلاً من أزمة غذائية حادة، وأي تصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ودفع ملايين إضافية نحو المجاعة.

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